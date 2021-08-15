«Моя прогулка вдоль Случи». Видео о том, какой реку вы почти не видели

Ещё весной 13-летний слуцкий школьник Ян Рубченя задался вопросом. Есть река Случь, отчего город называется Слуцк, а мы — случчанами. И река занимает в наших мыслях такую же важную часть, как улицы, дома, памятники или, например, любимые деревья. Но чаще всего мы реку видим в центре города — в районе набережной. И судим о ней только по этим видам.

А какая она вообще эта река Случь хотя бы в остальной части города? И чтобы посмотреть на это, в середине лета Ян Рубченя прогулялся вдоль берегов реки на участке, где она протекает через Слуцк: от района льнозавода до района железнодорожного моста возле Новодворцев. А это чуть более 10 километров. Что получилось из этой прогулки, посмотрите на видео.

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Путешествуем по Слуцку и окрестностям: 6 веломаршрутов (карты, описания и фото)

Ещё это видео может служить подсказкой для лёгкой велопрогулки на полдня. Её маршрут мы прочертили на карте, правда, избегая места, которые на велосипеде пересекать совсем некомфортно. Протяжённость — те же 10 километров. В зависимости от темпов и числа остановок, чтобы полюбоваться природой и отдохнуть, маршрут может занять от часа до четырёх.