«Из-за коронавируса мы в Круглом находимся почти всегда». Что рассказали дачники двух слуцких деревень

Как проходит жизнь в деревне? Что волнует сельчан? Об этом корреспондент «Кур`ера» спрашивает их самих во время традиционных поездок по деревням региона. В этот раз деревенских жителей встретить не удалось, зато пообщались с дачниками.

Владислав, деревня Круглое

Сам я из Слуцка, работаю в 9-й школе учителем физкультуры. А жена раньше работала в первой гимназии завучем. В Круглом у нас дача. Однако из-за коронавируса мы в Круглом находимся почти всегда. Сын к нам приезжает, помогает, если нужно.

Интернет тут плохой, конечно. Но заняться есть чем: смотрим телевизор, читаем книги и газеты, занимаемся огородом.

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Мария, деревня Круглое

Я родилась в Круглом. Жила здесь до 18 лет. Теперь живу в Солигорске, приезжаю сюда на дачу.

Раньше в Круглом были и начальная школа, и баня, и клуб, и конюшня, и коровник. Деревня жила. В каждой семье было минимум четверо детей и огромное хозяйство. Жители Круглого работали в колхозе. Справлялись со всем. У детей на «гули» времени не было, они помогали родителям. Платили им, конечно, «три копейки»… Чаще всего оплачивали труд скрыней картошки либо зерном. Сейчас здесь постоянно никто не живёт, только дачники приезжают. Так быть не должно.

Анастасия, деревня Оступище

Оступище — родина моей бабушки. В деревне с тех пор почти ничего и не изменилось. Как стояло несколько хат, так и стоят. По прописке проживает один человек, но дома не пустуют. Сюда мы приезжаем на дачу. А мама вообще здесь уже два года живёт. Планирует и эту зиму тут быть. Здесь очень спокойно, как на курорте. Мы в дом провели все удобства: и вода в доме, и биотуалет, и интернет. А если нужны продукты, заказываем доставку.