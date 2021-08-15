Власти в Туркменистане с первых лет независимости ввели требования к гражданам страны приносить клятву верности родине. Теперь практика клятвоприношения используется в целях ограничения пользования Интернетом.

Туркменское правительство, которое для ограничения доступа к Интернету собственных граждан до сих пор секретно сотрудничало с иностранными технологическими компаниями, выводит методы ограничения на новый уровень.

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Корреспондент Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) сообщает о новых требованиях к гражданам, желающим провести к себе домой Интернет-связь.

Женщина, представившаяся как Айнур, уже более полтора года пытается провести к себе домой Интернет. Она говорит, что Интернет-связь ей необходима для общения со своим супругом, находящимся на заработках за границей. Но старания Айнур до сих пор не увенчались успехом.

«Я в прошлом году записалась в очередь на проведение Интернета к себе домой. Моя очередь наступила спустя полтора года. До того, как получить услуги Wi-Fi, я подписала множество документов. А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN-услугами. А без VPN на Интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», — говорит Айнур в разговоре с корреспондентом «Азатлыка».

Туркменские власти до этого прибегали к различным методам ограничения Интернета, скорость которого, кстати, итак оставляет желать лучшего — в стране заблокированы страницы социальных сетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы, арестовывали мастеров, за плату устанавливавших VPN-сервисов на телефоны, сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки за гражданами в сети.

Корреспондент Радио Азатлык сообщает, что в одном из регионов страны сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий местный филиал компании «Туркментелеком», заставляет граждан клясться на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN.