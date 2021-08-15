В мае 2020 года у предпринимателя Илона Маска и певицы Граймс родился сын. Пара дала ему самое необычное имя в мире — X Æ A-Xii, что читается как «Икс Эш Эй Твелв». На самом деле, странные имена своим детям дают не только знаменитости, но и обычные люди.

Например, однажды во Франции на свет родился ребёнок по имени Нутелла, а в Великобритании — Цианид. Решения родителей оказались настолько странными, что в процесс пришлось вмешаться представителям власти и заставить их назвать своих детей более традиционными именами.

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Мода на странные имена особенно сильно наблюдается в современном мире, а вот несколько веков назад мало кто осмеливался на такие эксперименты. Исходя из всего этого возникает вопрос: почему многие родители решаются на такую смелость именно сейчас? У учёных уже есть ответ на этот вопрос, и сейчас мы его рассмотрим.

Самые необычные имена

По словам Джейна Пилчера, британского социолога, имя играет очень важную роль в жизни каждого человека. Мало того, что по имени о человеке знают другие люди, а ещё оно может многое рассказать о половой принадлежности, национальности и других особенностях личности. Раньше родители старались давать своим детям обыкновенные и максимально распространённые имена, чтобы они не выделялись из толпы. При этом было важно, чтобы оно соответствовало полу, потому что если дать мальчику женственное имя или, наоборот, девочке мужественное, это могло стать причиной травли в школе и обществе. Сегодня многие родители пытаются придумать детям необычные имена. В 2010 году учёные собрали статистику об именах 325 миллионов американских детей. Оказалось, что необычные имена начали обретать большую популярность после 1950-х годов. Иногда родители просто меняют написание имени: например, вместо привычного Jackson дают имя Jaxson.

В Великобритании однажды вошло в моду давать детям двойные имена вроде Амелия-Роуз. А иногда фантазия отцов и матерей выходят за все границы: в 2002 году россияне Вячеслав Воронин и Марина Фролова пытались назвать своего ребёнка «БОЧ рВФ 260 602». Придуманное имя супружеская пара расшифровывала как «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». Само собой разумеется, в регистрации такого имени им было отказано.

Причина популярности странных имён

По словам Джина Твенджа, профессора психологии, родители дают своим детям странные имена для того, чтобы они выделялись из толпы. Сегодня многие люди хорошо обеспечены деньгами и у них нет страха того, что у них закончатся ресурсы. Поэтому они не хотят приспосабливаться к окружающей среде и сливаться с общей массой людей — у многих возникает желание выделиться.

Иногда люди выбирают необычные имена для облегчения жизни. В ходе некоторых исследований было доказано, что короткие и быстро запоминающиеся слова помогают достичь больших высот в рабочей сфере. В социальных сетях и сайтах для знакомств люди больше всего обращают внимание на пользователей с яркими именами.

Большой популярностью пользуются имена, которые размывают границы между полами. В качестве примера можно привести русские «Александр» и «Александра», которые одинаково сокращаются как «Саша». Исследователь Дэвид Фильо однажды обнаружил, что «чем больше имя девочки применимо к обоим полам, тем выше вероятность того, что она выберет для изучения математику и точные науки». Эта хитрость помогает справиться с мешающими жизни людей стереотипами. Популярность необычных имен растёт, и с этим вряд ли что-то можно поделать. Мир меняется, а вместе с тем и меняются наши имена. Возможно, спустя несколько лет в мире появятся имена, о возможности существования которых мы сейчас даже не догадываемся. Но всегда стоит понимать, что выбор имени ребёнка — это ответственный процесс, потому что от этого зависит его будущее. Стереотипы ещё никто не отменял, и, допустим, если дать мальчику «слишком женственное» имя, его наверняка будут унижать.