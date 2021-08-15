Происшествия на выходных: конфликт двух братьев с милицией закончился стрельбой

Пресс-служба МВД сообщила, что в субботу, 14 августа, в агрогородок Муравилье наряд милиции прибыл по вызову на конфликт между соседями. В ходе разбирательства 33-летний и 34-летний братья вступили в конфликт с милиционерами.

Реклама

Как сообщает ведомство, один из них ударил сотрудника милиции и повалил его на землю. Второй милиционер попытался оказать своему коллеге помощь, но его атаковал другой брат.

В МВД добавили, что на требования прекратить противоправные действия мужчины никак не реагировали, как и на последующий предупредительный выстрел в воздух. Тогда милиционер выстрелил в ногу старшему брату. Того госпитализировали. Комсомольская правда

В Чашникском районе пассажира зажало в салоне «Пежо»

В субботу вечером возле деревни Лукомль Чашникского района «Пежо» вылетел в кювет. Машина врезалась в дерево, у неё оторвались задний мост и глушитель.

Водителя увезла скорая. Потом спасатели деблокировали зажатого в салоне пассажира и сделали пенную подушку, потому что из машины вытекало топливо. REFORM.BY

В Минске мужчина упал с башенного крана и застрял

В Поставском районе семья заблудилась в лесу. Их спасли

В Минске на Игуменском тракте мужчина проник на стройку, забрался на башенный кран, упал с него и застрял на надстройке крана между валами с тросами. Спасатели достали мужчину и передали его медикам. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Утром 14 августа мужчина позвонил спасателям и сообщил, что вместе с семьёй заблудился в лесу в Поставском районе. Он отправил сотрудникам МЧС свою геолокацию. Но по ней семью не нашли: они почему-то ушли с локации. Переговариваясь с разыскиваемыми по телефону, спасатели всё-таки дошли до них. В медицинской помощи никто не нуждался. МЧС

В Афганистане талибы объявили, что установили контроль над страной

UPDATE: Taliban enters Afghan presidential palace in Kabul after President Ghani leaves Afghanistan. 🔴 LIVE updates: https://t.co/oqiy2tkYJt pic.twitter.com/fdtbtCj5jn — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021

Боевики из «Талибана» в воскресенье, 15 августа, подошли к Кабулу и вскоре объявили, что установили полный контроль над всей территорией страны. К вечеру террористы без боя вошли в столицу и заняли президентский дворец, а глава государства Ашраф Гани улетел из страны. «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена. Медуза