Сергей Васюкович живёт в Солигорске, а в деревне Радково у него дача. На протяжении 20 лет он украшает её своими поделками и рисунками. Сергей рассказал «Кур'еру» «Я сделал это сам» о своём увлечении и мастерстве.

«Раньше во дворе было ещё больше поделок, но так как я делал их из дерева, многое обветшало и сгнило, — объясняет мастер. — Позже стал применять для своих работ блоки, кирпичи — они крепче и качественнее. А вообще создаю из того, что нахожу во дворе.

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Вдохновение черпаю отовсюду. Например, Машу из мультфильма попросила сделать моя одноклассница. Она получилась такая красивая, что я решил и себе такую же поставить. Джек Воробей появился, когда вышел на экран фильм „Пираты Карибского моря“. Посмотрел „Гарри Поттера“ и метлу сделал для сына.

Я обычный экскаваторщик, у меня по рисованию в школе „тройка“ всегда была. А всё потому, что я рисовал на уроке всему классу, когда ребята просили. А на себя уже и времени не хватало. По итогу всем по „пятёрке“, а мне — „тройка“.

Соседний с моим — дом моей сестры. Я ей на воротах нарисовал сценку из мультфильма „Жил-был пёс“ и написал: „Ты заходи, если что…“, и все стали к ней заходить, особенно разнорабочие, чтобы водички напиться, помыться, в туалет попроситься. Пришлось надпись стереть.

Соседям очень нравится всё, что я сделал. Раньше заходили ко мне, любовались. Даже своих гостей ко мне водили, как в музей. Сейчас уже привыкли, им не так интересно, как раньше.

Но если кому-то что-то на подарок нужно, то приходят, просят, чтобы я сделал. Я не отказываю».