Сколько психопатов живёт на Земле? Опасны ли они

Психопатами принято называть людей, которые на первый взгляд ведут вполне себе нормальную жизнь, но на самом деле способны на ужасные преступления. Их самой характерной чертой является отсутствие эмпатии: они бессердечны, эгоистичны и склонны к манипулированию другими людьми.

В качестве примера можно привести Теда Банди — американского серийного убийцу, который в 1970-е годы лишил жизни как минимум 36 человек. Он обладал пленительным обаянием, при помощи которого завлекал своих жертв в укромные места и жестоко с ними расправлялся.

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Конечно же, не все психопаты способны на такие ужасы и большинство из них знают о своих проблемах и пытаются себя сдерживать. Но всё-таки вероятность существования в обществе потенциально опасных людей немного напрягает. Недавно испанские учёные попробовали посчитать хотя бы примерное количество психопатов, и им действительно удалось получить интересные результаты.

Самые яркие признаки психопата

Если говорить в общих чертах, для людей с психопатией характерны бессердечность по отношению к окружающим людям, неумение сопереживать и раскаиваться, а также лживость и желание манипулировать. Как правило, психопатия развивается в детском возрасте — особенно сильно ей подвержены дети, растущие в криминальной среде. Для диагностики психопатии используется разработанный в 1970-е годы Оценочный лист психопатии, который состоит из 20 пунктов. Вот 5 самых ярких из них:

поверхностный шарм, неглубокое обаяние;

склонность к лживости и мошенничеству;

отсутствие чувства вины и сожаления;

вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева;

безответственное отношение к собственным поступкам.

Сколько психопатов в мире?

Мария Гарсиа-Вера, испанский психолог, смогла найти 15 научных статей, в которых говорится о числе психопатов в обществе, тюрьмах и разных профессиях. В распоряжении учёных оказались данные о 11,5 тысячах человек с симптомами психопатии. Изучив полученную информацию, исследователи смогли рассказать, где и насколько часто могут встречаться психопаты.

На данный момент психопатические черты личности есть у 4,5% взрослого населения нашей планеты. В большинстве случаев психопатами являются мужчины, а не женщины. Черты психопатов вроде склонности к манипуляции, бессердечности и отсутствии чувства вины часто встречаются у людей, которые занимают высокие должности: директоров компаний, юристов, хирургов и так далее. Также психопатия часто встречается у заключённых, и это не удивительно — многие люди попадают за решётку именно из-за своих «тёмных черт личности».

На самом деле то, что психопаты часто достигают больших высот в работе, это неожиданное открытие. В психологии есть термин «тёмная триада», под которой подразумевается группа из трёх личностных черт: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия.

В 2015 году на страницах научного журнала Social Psychological and Personality Science была опубликована статья о том, что карьерного роста обычно помогают достичь только нарциссизм и макиавеллизм. А вот психопатия, при которой человек может вести себя агрессивно, не особо способствует профессиональным успехам. Важно ещё раз отметить, что психопаты не обязательно являются серийными убийцами. В большинстве случаев люди имеют не самое правильное представление об этих людях, из-за чего тем живётся очень тяжело.