Профессия инкассатора считается одной из самых опасных в мире. О том, как такие специалисты работают в Беларуси и как устроен их служебный транспорт, пишет «Автобизнес».

Что за работа у инкассаторов и какой транспорт они используют

Если не вдаваться в подробности, основная функция службы инкассации — перевозка наличных денег и других ценностей. Деньги могут доставляться из одного отделения банка в другое, от клиента в банк, кроме того, сотрудники инкассаторской службы занимаются перевозкой кассет и загрузкой их в банкоматы, инфокиоски и другие устройства. Оказывать такие услуги могут банки и небанковские кредитно-финансовые организации, у которых есть подходящая лицензия. «Основной документ, который регламентирует нашу работу, — Банковский кодекс. Кроме него ещё есть ряд законодательных актов», — поясняет Алексей Ероховец, начальник ГКИЦ по городу Минску ЗАО «НФКО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».

Реклама

Несмотря на то что у каждой организации свои отличия в работе и оборудовании, общие требования есть для всех. Перевозить ценный груз обязаны в бронированных автомобилях, каждый инкассатор должен быть вооружён и оснащён спецсредствами защиты. Обязательно наличие специальных помещений, которые подходят требованиям безопасности для хранения ценностей, оружия и боеприпасов.

«Специальные автомобили, используемые в служебной деятельности, как правило, приобретаются уже в оборудованном заводом-изготовителем состоянии и готовыми к эксплуатации. Наряду с этим имеется возможность переоборудования транспорта и в Республике Беларусь. Срок службы спецавтомобиля при надлежащем обслуживании, как правило, составляет 7−8 лет, после чего машина утилизируется либо после так называемой „разбронировки“ идёт на реализацию», — рассказывает он. В автопарке компании несколько автомобилей марки Volkswagen — это модели Crafter, Transpoter, Caddy, но есть также Ford и Peugeot. Как правило, организации отдают предпочтение машинам с дизельным двигателем из-за сочетания мощности и экономичности. По словам Алексея Ероховца, в теории можно заказать переоборудование любого автомобиля любой марки, но именно эти модели показали себя наиболее подходящими под требования службы инкассации. В основном такие же автомобили используются в аналогичных компаниях России, Украины и других стран.

Для защиты работников и сохранности перевозимого груза автомобиль инкассации обшивается листами брони, стёкла меняются на пуленепробиваемые.

«Все машины инкассации разные и используются для конкретных задач. Для комфортной работы сотрудников автомобили оборудованы кондиционерами и обогревателями, кроме того, мы запрашиваем дополнительные источники освещения в салоне, столик для работы с документами и держатели для оружия. И конечно, для безопасности людей в каждом автомобиле есть система аварийного пожаротушения, запасной выход, ведётся аудио- и видеозапись», — поясняют сотрудники.

Круглое окошко в стекле автомобиля называется бойницей. Его открывают, только когда необходимо вести огонь при отражении нападения, в другое время держать его открытым запрещено. Для общения с сотрудниками правоохранительных органов, к примеру с инспекторами ГАИ, имеется специальное переговорное устройство.

Пробеги у инкассаторских машин достаточно большие — 180 машин, которые есть в организации по всей республике, проезжают около 16 тысяч километров в день.

Кого берут в инкассацию и что собой представляет работа

Бригада, с которой удалось пообщаться «Автобизнесу», состоит из трёх человек: водителя Татьяны и инкассаторов Алексея и Вадима. Да, мы не ошиблись — служебный автомобиль водит девушка. Татьяна пришла в организацию вслед за мужем. До работы в инкассации занималась пулевой стрельбой.

«Я работаю в этой компании около четырёх лет, до этого трудилась на Минском автозаводе. „Права“ у меня уже 14 лет, я всегда любила автомобили и хотела работать водителем. Когда впервые высказала мужу желание пойти водителем в инкассацию, он подумал, что я шучу. На протяжении трёх лет периодически общалась с ним на эту тему, так сказать, готовила морально, потому что девушек в инкассации до этого не было. После уточнения возможности трудоустройства в компанию женщин меня пригласили на собеседование, я прошла обучение и начала работать», — вспоминает она.

По словам Татьяны, во время первых самостоятельных поездок, конечно, коллеги очень удивлялись, увидев её за рулём, но потом привыкли.

«Работа водителя напряжённая, потому что, когда инкассаторы выходят из машины, она блокируется, необходимо постоянно следить за окружающей обстановкой, так как люди бывают разные: кто-то пробует заговорить, увидев за рулём девушку, кто-то — сфотографировать. Но это всё рабочие моменты, а каких-то серьёзных инцидентов на работе я не помню. На дороге другие водители тоже первое время обращали много внимания, сейчас я этого уже не замечаю. В целом работа мне очень нравится», — говорит она.

Не смутили девушку даже жёсткие условия работы — маршрут и график расписаны вплоть до минут. Водитель при исполнении обязанностей не может отлучаться от автомобиля даже по личным надобностям. Обед, заправка и мойка автомобиля — всё это можно делать только на базе в специально отведённое время.

График работы у инкассаторов зависит от того, какие функции выполняет бригада: обслуживает торговые точки, банкоматы или выполняет другую работу. У каждого сотрудника свои функции, водитель всё время находится в машине.

Каждый из инкассаторов экипирован бронежилетом и имеет при себе оружие, сотрудники пользуются служебными специализированными средствами связи.

«Все инкассаторы хорошо стреляют. На постоянной основе проходят занятия по стрельбе, где каждый должен показать определённый результат. Кроме того, проверяются профессиональные знания сотрудников, их физическая готовность. Перед выездом на маршруты они проходят инструктаж», — рассказывает Андрей Подобед, заместитель начальника ГКИЦ в городе Минске.

При трудоустройстве в службу инкассации предпочтение отдаётся физически и психологически выносливым людям, так как работникам приходится носить зачастую очень тяжёлые сумки, а при общении с людьми разрешать сложные, иногда конфликтные ситуации. Одним из самых главных требований является отсутствие нарушений законодательства.

«Также предпочтение отдаём проходившим службу в силовых ведомствах и Вооруженных силах. Важна физическая подготовка и умение обращаться с оружием. При трудоустройстве водителем учитывается даже наличие штрафов по камерам фиксации скоростного режима. К тому же кроме нас будущих работников проверяют в органах внутренних дел, чтобы человек получил разрешение на ношение оружия. Если это разрешение ему не дадут, работать он не сможет», — поясняет Андрей Подобед. За время работы серьёзных инцидентов в компании не было.

«Обычно случаи нападения на инкассатора или кражи денег самими сотрудниками становятся широко известны. Попытка нападения на сотрудника, насколько я помню, последний раз была в 2018 году. Инкассаторы имеют чёткий алгоритм действий в любой нестандартной ситуации», — поясняют сотрудники.

Что касается конфликтов, обычно работники инкассации сталкиваются с недовольством пешеходов и велосипедистов, когда вынуждены оставлять автомобиль на тротуаре и отправляться в торговую точку. По ПДД нарушений они не допускают — в Правилах есть пункт, который при отсутствии других возможностей подъезда к дверям торговых точек разрешает подъезжать к ним транспортным средствам, которые их обслуживают, при этом должна быть обеспечена безопасность дорожного движения. Однако большинство людей понимает, что инкассаторская машина иногда вынуждена остановиться в непосредственной близости от точки сбора ценностей для обеспечения безопасности инкассаторов и сохранности груза.