Эхо недели: «Большой разговор» с Лукашенко, переезд женской консультации и секс в центре Слуцка

На этой неделе случчане обсуждали «Большой разговор» с Лукашенко. В центре Слуцка заметили парочку, которая занималась сексом. Случчанина Александра Рыбку задержали. Женская консультация собирается на прежнее место. А жители деревни Селище встретились с властями лицом к лицу и рассказали о своей проблеме.

В городе и районе

Представители районной власти 11 августа встретились с жителями деревни Селище. Сельчане уже несколько лет жалуются, что задыхаются от пыли. Тяжёлая техника движется по гравийной улице Садовой с раннего утра до трёх часов ночи. Как прошло собрание и что решили — читайте по ссылке.

С понедельника, 16 августа, Слуцкая женская консультация будет работать на прежнем месте : в корпусе Слуцкой ЦРБ. До этого она временно переселялась на второй этаж кожно-венерологического диспансера.

: в корпусе Слуцкой ЦРБ. До этого она временно переселялась на второй этаж кожно-венерологического диспансера. Случчанин заметил, что на Замковую горку возле Дома культуры примерно через день приходит парочка заниматься сексом . Их видно из окон учреждения.

. Их видно из окон учреждения. За Варваринской часовней начали строить площадку под сценический комплекс.

Политика

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В понедельник, 9 августа, в годовщину выборов, в Минске состоялся «Большой разговор» с Александром Лукашенко. АТН вело прямую трансляцию в интернете. «Разговор» состоял из двух частей: выступления Лукашенко и его ответов на вопросы из зала.

«Кур'ер» опубликовал краткий пересказ того, что прозвучало в первой части, и того, о чём говорили во второй части мероприятия. Также было сказано, кто может стать следующим президентом. И ещё упомянули Слуцк.

Происшествия

Утром 9 августа на даче задержали случчанина Александра Рыбку. Он ездил на велосипеде в Минск в 2020 году, когда там были протесты.

Во вторник, 10 августа, хоккейные команды 2008 года рождения «Шахтёр» и «Химик» провели товарищеский матч. На кадры трансляции попал момент, как один из мужчин-тренеров ХК «Шахтёр» предположительно бьёт или тормошит подопечного ребёнка. ФХБ после этого заявила, что проводит проверку.

Люди

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в свои 25 лет занимается сельским хозяйством: выращивает овощи на продажу. Почему ему это нравится и почему он из Минска переехал в деревню,— рабочий зелёного строительства. Ему немногим больше 30 лет, 15 из них он занимается благоустройством города. Именно онСлуцкий городской парк.12 августаисполнилось бы 85 лет. Но его жизнь оборвалась 8 мая 2021 года. Более 30 лет он работал заместителем директора по сырью на Слуцком сахарорафинадном комбинате.У нядзелю, 8 жніўня, на 99-м годзе жыццявядомая беларуская пісьменніца, што нарадзілася, правяла дзяцінства і юнацтва на Случчыне. Яе сын Уладзімір Васілевіч расказаў «Кур'еру»,ў паўсядзённым жыцці.Слуцкий писатель издал книгу «Пламя» . Её сюжет строится вокруг событий 12 октября 1967 года, когда в Слуцке толпа местных жителей сожгла здание суда.

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