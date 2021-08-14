Эхо недели: «Большой разговор» с Лукашенко, переезд женской консультации и секс в центре Слуцка

Отдел новостей
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На этой неделе случчане обсуждали «Большой разговор» с Лукашенко. В центре Слуцка заметили парочку, которая занималась сексом. Случчанина Александра Рыбку задержали. Женская консультация собирается на прежнее место. А жители деревни Селище встретились с властями лицом к лицу и рассказали о своей проблеме.

В городе и районе

  • Представители районной власти 11 августа встретились с жителями деревни Селище. Сельчане уже несколько лет жалуются, что задыхаются от пыли. Тяжёлая техника движется по гравийной улице Садовой с раннего утра до трёх часов ночи. Как прошло собрание и что решили — читайте по ссылке.
Представители Слуцкого райисполкома убедились, что жить в Селищах на улице Садовой не возможно
Фото: Глеб Рулёв

Политика

«Большой разговор с Лукашенко». О чём говорилось во второй части (ответы на вопросы)

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В понедельник, 9 августа, в годовщину выборов, в Минске состоялся «Большой разговор» с Александром Лукашенко. АТН вело прямую трансляцию в интернете. «Разговор» состоял из двух частей: выступления Лукашенко и его ответов на вопросы из зала.

«Кур'ер» опубликовал краткий пересказ того, что прозвучало в первой части, и того, о чём говорили во второй части мероприятия. Также было сказано, кто может стать следующим президентом. И ещё упомянули Слуцк.

Происшествия

На даче задержан случчанин Александр Рыбка, известный своими поездками на велосипеде в Минск, когда там были протесты, Слуцк

Утром 9 августа на даче задержали случчанина Александра Рыбку. Он ездил на велосипеде в Минск в 2020 году, когда там были протесты.

Тренер солигорского «Шахтёра» ударил ребёнка во время хоккейного матча. Проводится служебная проверка, Слуцк

Во вторник, 10 августа, хоккейные команды 2008 года рождения «Шахтёр» и «Химик» провели товарищеский матч. На кадры трансляции попал момент, как один из мужчин-тренеров ХК «Шахтёр» предположительно бьёт или тормошит подопечного ребёнка. ФХБ после этого заявила, что проводит проверку.

Люди

«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
Илья Хрипачёв. Фото: Олеся Белая
Илья Хрипачёв в свои 25 лет занимается сельским хозяйством: выращивает овощи на продажу. Почему ему это нравится и почему он из Минска переехал в деревню, парень рассказал «Кур'еру».
Знакомимся с рабочим зелёного строительства. Последние три года он поддерживает в порядке Слуцкий парк
Фото: Александр Шелехов
Андрей — рабочий зелёного строительства. Ему немногим больше 30 лет, 15 из них он занимается благоустройством города. Именно он поддерживает в порядке Слуцкий городской парк.
«Был ответственным специалистом». Умер Николай Вершеня, замдиректора по сырью Слуцкого сахарорафинадного комбината
Николай Вершеня, фото предоставил Александр Таранин
12 августа Николаю Тимофеевичу Вершене исполнилось бы 85 лет. Но его жизнь оборвалась 8 мая 2021 года. Более 30 лет он работал заместителем директора по сырью на Слуцком сахарорафинадном комбинате.
Пісьменніца са случчыны Алена Васілевіч пайшла з жыцця. Якой яна была
Алена Васілевіч. Фота: minsknews. by
У нядзелю, 8 жніўня, на 99-м годзе жыцця памерла вядомая беларуская пісьменніца Алена Сямёнаўна Васілевіч, што нарадзілася, правяла дзяцінства і юнацтва на Случчыне. Яе сын Уладзімір Васілевіч расказаў «Кур'еру», якой была яго матуля ў паўсядзённым жыцці.
Писатель Сергей Петров издал книгу про сожжение Слуцкого суда в 1967 году
Сергей Петров. Фото: Алесь Достанко
Слуцкий писатель Сергей Петров издал книгу «Пламя». Её сюжет строится вокруг событий 12 октября 1967 года, когда в Слуцке толпа местных жителей сожгла здание суда.

Почитать и посмотреть

Посмотрите, какие платья из 70-х — 90-х годов прошлого века сохранились у сестёр-случчанок Валентины, Лины и Марии.

В деревне Вынищи Слуцкого района местные жители каждый год своими силами организовывают гулянья. Вырученные с этого праздника средства идут на благоустройство деревни. Посмотрите, как начался праздник в этом году.

В Слуцком эколого-биологическом центре учащихся старые стулья превратили в арт-объекты и элементы ландшафтного дизайна.

Александра Шагойко съездила в Нежевку. Посмотрите, что она сфотографировала, и почитайте, что ей рассказали жители деревни.

Слуцкий краевед Андрей Попов рассказал «Кур'еру», как и почему менялось название горки в центре Слуцка, на которой сейчас расположен Дом культуры. В разное время её называли Капище, Городище, Детинец, Княжеская горка, Замковая горка, Соборная горка, Безбожная горка, Большая горка.