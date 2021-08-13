С 1 сентября восстанавливается движение автобусов по некоторым пригородным маршрутам. Об этом «Кур'еру» сообщили в администрация филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».

Слуцк — Серяги — рейсы временем отправления от автовокзала «Слуцк» 6.25 по пн., вт., ср., чт.;

— рейсы временем отправления от автовокзала «Слуцк» 6.25 по пн., вт., ср., чт.; Слуцк — Д. Бондари — рейсы на 6.40, 14.05 по пн., вт., ср., чт.;

— рейсы на 6.40, 14.05 по пн., вт., ср., чт.; Слуцк — Евличи — рейсы на 14.15 по пн., вт., ср., чт.;

— рейсы на 14.15 по пн., вт., ср., чт.; Слуцк — Борок ч/з Серяги — рейсы на 7.25 по пн., вт., ср., чт. на 14.15 по вт., чт. будут осуществляться до деревни Борок;

ч/з Серяги — рейсы на 7.25 по пн., вт., ср., чт. на 14.15 по вт., чт. будут осуществляться до деревни Борок; Cлуцк — Ленино — рейс на 18.25 по пн., вт., чт. будет осуществляться с заездом в деревню Подлесье;

— рейс на 18.25 по пн., вт., чт. будет осуществляться с заездом в деревню Подлесье; Слуцк — Клешево — рейсы на 6.35, 14.50 по пн., вт., чт., пт. будут осуществляться до деревни Клешево;

— рейсы на 6.35, 14.50 по пн., вт., чт., пт. будут осуществляться до деревни Клешево; движение автобусов по маршруту Слуцк — Гутница (6.10 и 14.25) будет осуществляться только во 2-й вторник месяца.