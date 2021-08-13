Материалы Zerkalo. io и его соцсетей (как и TUT. ВY) признали экстремистскими

В пятницу, 13 августа, суд Центрального района рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT. BY и его соцсетей, а также Zerkalo. io, экстремистскими материалами.

Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT. BY и Zerkalo. io (порталов, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT. BY и Zerkalo.

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Теперь этот перечень должен быть внесён в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции TUT. BY и Zerkalo. io будет считаться административным правонарушением.