С 1 сентября возобновляется выполнение рейсов городских маршрутов № 17, № 21. Об этом «Кур'еру» сообщили в администрации филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».
№ 17 «Чехова — Автовокзал», «Чехова — Мясокомбинат», время отправления:
- от конечной остановки «Автовокзал» — 6.38, 7.16;
- от конечной остановки «Чехова» — 6.57, 7.35;.
№ 21 «Мясокомбинат — Суворова — Ивановского», время отправления:
- от конечной остановки «Мясокомбинат» — 6.50, 8.05, 9.28, 10.35, 11.37;
- от конечного остановочного пункта «Чехова» — 13.24, 14.25, 15.41, 16.40, 17.50.
№ 21 «Мясокомбинат — Зелёная — Ивановского», время отправления:
- от конечной остановки «Чехова» — 7.20, 8.35, 9.58, 11.05, 12.07;
- от конечной остановки «Мясокомбинат» 12.58, 13.59, 15.15, 16.14, 17.24.