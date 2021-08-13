С 1 сентября возобновляется выполнение рейсов городских маршрутов № 17, № 21. Об этом «Кур'еру» сообщили в администрации филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».

№ 17 «Чехова — Автовокзал», «Чехова — Мясокомбинат», время отправления:

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от конечной остановки «Автовокзал» — 6.38, 7.16;

от конечной остановки «Чехова» — 6.57, 7.35;.

№ 21 «Мясокомбинат — Суворова — Ивановского», время отправления:

от конечной остановки «Мясокомбинат» — 6.50, 8.05, 9.28, 10.35, 11.37;

от конечного остановочного пункта «Чехова» — 13.24, 14.25, 15.41, 16.40, 17.50.

№ 21 «Мясокомбинат — Зелёная — Ивановского», время отправления: