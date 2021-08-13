ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прогноз на матч

В субботу, 14 августа, в рамках 19 тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 17:30. Матч пройдёт на стадионе «Торпедо» (Жодино).

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Жодинское «Торпедо», после недавнего фиаско в европейском турнире «Лига Конференций», вернулось в чемпионат. Напомним, что на евроарене «автозаводцы» уступили по сумме двух матчей «Копенгагену» из Дании со счётом 1:9 (1:4 и 0:5). В период этих матчей команду покинул главный тренер команды Юрий Пунтус, и на сегодняшний день главным тренером является Сергей Зеневич, который ранее работал в должности старшего тренера.

Теперь о хорошем для «автозаводцев». В кубке Беларуси команда вышла в весеннюю стадию розыгрыша, в ¼ финала. На предыдущей стадии команда не без труда обыграла гомельский «Локомотив» только в серии послематчевых пенальти (5:4), основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В чемпионате команда в последнем матче одержала победу над «Витебском» — 1:0.

На сегодняшний день футболисты Сергея Зеневича находятся в середине турнирной таблице с 22-мя баллами в активе и в предстоящем матче против «Слуцка» являются неоднозначными фаворитами встречи.

ФК «Слуцк». Случчане за последние две недели провели два домашних поединка против столичного «Динамо». Один — кубковый, другой — матч чемпионата. В чемпионате команды разошлись миром — 1:1, а вот в кубке «сахарники» потерпели разгромное поражение со счётом 0:4 и выбыли из дальнейшего розыгрыша.

Что касается статистики личных противостояний между «Торпедо» и «Слуцком», то в первом круге «бело-синие» обыграли своего соперника со счётом 2:0. Возможно, этот исход был несколько неожиданным, так как в той встрече команда из Жодино была фаворитом.

Тут же отметим факт, что только в 4-ёх матчах из 21-ого футболисты «Торпедо-БелАЗ» уходили с поля не забив «Слуцку» ни одного гола. В статистику включены товарищеские матчи и матчи кубка Беларуси.

Ожидание от матча. Рассматривая статистику забитых и пропущенных голов между командами предположим, что в предстоящем матче чемпионата хозяева поля смогут забить минимум один гол в ворота случчан. ФК «Торпедо-БелАЗ» играет дома, командой руководит новый тренер, которому нужно закрепиться на этой должности. К тому же статистика случчан говорит о том, что «Слуцк» пропускает более 1.5 голов за игру.