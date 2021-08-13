Стали известны цены на школьные учебники в этом году. Кто может рассчитывать на скидку

В новом учебном году пользование школьной литературой обойдётся в 14,50 рубля. Стоимость учебников и учебных пособий последние несколько лет привязана к базовой величине и составляет половину от неё. Это закреплено постановлением Совмина от 28 августа 2018 года № 621. С 1 января этого года базовая составляет 29 рублей, пишет «Вечерний Гродно».

Кто получит книги бесплатно

Школьникам из социально незащищённых семей учебники выдадут бесплатно. На это могут рассчитывать ученики с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, сироты, а также школьники из отдельных категорий семей, которые получают пособия на детей старше трёх лет. Те же, кто получает пособие на детей от 3 до 18 лет, пока мама в декрете, к этой категории не относятся — они за пользование учебниками и учебными пособиями платят.

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Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить удостоверение инвалида для семей, в которых один или оба родителя инвалиды I или II группы, или ребёнок-инвалид, справку о получении пособия на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей, единый билет для детей-сирот или справку о том, что ребёнок находится под опекой, а также написать заявление на имя директора школы.

Кому положена льгота в 50%

Многодетные семьи оплачивают только половину стоимости за пользование школьной литературой, то есть 7,25 рубля. Для этого необходимы копия удостоверения многодетной семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также заявление на имя директора.