Железная дорога — не место для прогулок, тем более в нетрезвом виде. Но люди часто недооценивают опасность, пересекают пути в неустановленном месте и не задумываются, что движущийся поезд мгновенно остановить невозможно. Ведь его тормозной путь может составлять около 1 000 метров.

О беспечности, которую проявляют некоторые граждане на объектах железной дороги, свидетельствует статистика.

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В Минском транспортном регионе за 7 месяцев 2021 года количество пострадавших на объектах железнодорожного транспорта увеличилось с 23 до 28 человек, количество погибших увеличилось с 14 до 15. На момент происшествия 16 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.

Не теряет актуальность тема детского травматизма. В нынешнем году имел место факт смертельного травмирования несовершеннолетней на объектах железнодорожного транспорта.

Так, 11.05.2021 в 12.43 на перегоне Колодищи-Городище поездом была смертельно травмирована несовершеннолетняя Л., 2011 года рождения.

Зона повышенной опасности

Минская транспортная прокуратура напоминает, что объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности.

Несоблюдение правил безопасности при нахождении на железной дороге создаёт прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Переход через железнодорожные пути следует осуществлять в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками).

При переходе через железнодорожные пути необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования.

При переходе через железнодорожные пути гражданам не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками.

Чего нельзя делать на объектах железнодорожного транспорта

В зонах повышенной опасности не следует:

блокировать железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

подкладывать на железнодорожные пути любые посторонние предметы, оставлять на путях вещи, создавать иные помехи, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта;

проходить по железнодорожным путям или находиться на железнодорожных путях в неустановленных местах;

распивать спиртные напитки или находиться в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

подлезать под транспортные средства железнодорожного транспорта;

перелезать через автосцепные устройства между вагонами;

прыгать с пассажирских платформ на железнодорожные пути;

заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;

приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим железнодорожным подвижным составом;

проводить подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.

Черепанская О.А., заместитель Минского транспортного прокурора

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