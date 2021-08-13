Почему не работает фонтан? Как это объясняют работники Слуцкого парка посетителям

Ну почему же не работает фонтан? Этот вопрос задают многие случчане, которые гуляют в парке, сидят на скамейке у фонтана, любят полюбоваться танцующими струями воды. Интересно стало и мне.

По словам одного из работников парка, фонтан не включают по техническим причинам: сломалась деталь, а ремонт её производится в Минске.

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