«Буквально на днях мы ездили семьёй в музей авиационной техники, очень интересно! Он находится в Боровой в Минске. Можно зайти в самолёты, посидеть за штурвалом! Но, к сожалению, говорят, что его потихоньку расформировывают, — рядом стройка, а некоторые экспонаты стоят за ограждением территории.

Так вот. В Слуцке рядом с кадетским училищем тоже стоят самолёты и место есть. Было бы здорово перенести этот музей хотя бы частично к нам и разрешить для всех посещение. Люди бы приезжали не в Минск, а к нам. Заодно и по городу гуляли. Город бы развивался, было бы чем заинтересовать туристов".

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость»