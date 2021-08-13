На рынке появились грибы весёлки. Подешевели белокочанная капуста, огурцы, помидоры, морковь, баклажаны, кабачки, кукуруза, виноград. Не изменились цены на картофель, чеснок, зелень, апельсины. Перечень цен на овощи, фрукты, грибы, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов 30 минут пятницы, 13 августа.

Овощи, зелень

Капуста белокочанная — 1 — 1,2 рубля

Капуста цветная — 3,5 — 4 рубля

Огурцы — 0,8 — 1 рубль

Помидоры — 1 — 1,5 рубля

Картофель — 0,5 — 1,5 рубля

Морковь — 1,5 — 2 рубля

Свёкла — 1,5 рубля

Кабачки — 0,5 — 1 рубль

Баклажаны — 2 рубля

Сладкий перец — 2 — 3,5 рубля

Горький перец (за штуку) — 1 рубль

Лук репчатый — 1,2 — 1,5 рубля

Чеснок (за головку) — 0,5 — 1 рубль

Кукуруза — 2,5 рубля

Зелень (петрушка, базилик, кинза) за пучок — 1,5 рубля

Зелёный лук, укроп за пучок (100 г) — 1,5 рубля

Грибы

Лисички (за литровую банку) — 5 рублей

Гриб весёлка (за штуку) — 2 рубля

Фрукты, ягоды

Арбуз — 1,3 — 1,5 рубля

Дыня — 2,5 рубля

Яблоки — 1,5 — 2,5 рубля

Груши — 2 — 3 рубля

Абрикосы — 7 рублей

Нектарин — 8 рублей

Персики — 6 — 8 рублей

Слива — 6 — 8,5 рубля

Черника (за литровую банку) — 5 рублей

Малина (за литровую банку) — 5 рублей

Голубика садовая (за литровую банку) — 9 рублей

Виноград — 6,5 — 7 рублей

Апельсины — 6 рублей

Лимоны — 7,5 рубля

Бананы — 3 рубля

Саженцы цветов, клубники