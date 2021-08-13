Иногда бывает, что ты выбираешь для путешествия одно направление, но, поехав туда, находишь ещё что-то интересное. Так вышло и с деревней Нежевка, что в 16 км от Слуцка. Историю её создания и как в ней жилось раньше, уже мало кто помнит. Старожилов почти не осталось. Однако нам всё же удалось кое-что узнать у местных жителей.

Есть три варианта, откуда произошло название деревни. Первый — это в честь князя Негова, который когда-то владел этими землями. Второй — от слова «жать». Но мне больше по сердцу пришёлся именно третий вариант.

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В дореволюционные времена в Нежевке жил пан Полонский. Тогда на перекрёстке в деревне находилась брама. И когда пан подъезжал к ней, дети скорее бежали, чтобы открыть для него эту калитку, потому что знали, что он бросит пятак.

Пан был щедрый. И если у кого-то из сельчан погибала скотина, то он обязательно дарил этому хозяину взамен падшего скота молодого жеребёнка или телёнка. Именно за эту панскую нежадность деревню назвали Нежевка.

Позже поместье пана Полонского разрушили. А раскопки на этом месте велись ещё долго — все искали золото.

О жизни в Нежевке уже после войны нам рассказала жительница Валентина, которая в то время только окончила первый класс. Тогда всем стало не до школы и детских игр — настали тяжёлые времена. О самой войне вспоминать она не хотела.

После войны всех отправили уже сразу в третий класс, ну и что, что рослые — учиться-то надо! Наша рассказчица окончила 4 класса и ушла из школы — заболела мама… Маленькой Вале пришлось ухаживать за братьями и помогать отцу. На хрупкие детские плечи легли взрослые заботы.

Валентина рассказала, что было очень тяжело. Она готовила, занималась огородом, смотрела скотину и параллельно училась прясть, шить и вышивать. Она понимала, что осталась безграмотной, и училась всему, глядя на работу остальных.

Очень помогали соседи. Все делились друг с другом едой: у меня есть хлеб, я дам тебе. У тебя есть молоко — ты угостишь меня. Поддержка была мощная, отдавали даже последнее. Только благодаря этому в Нежевке после войны и выживали.

Все сельчане работали на фермах и в колхозах: доярки, полеводы, разнорабочие и т. д. Труда не боялись, брались за любую работу. На поле шли с песней и возвращались с песней.

Денег у людей катастрофически не хватало. Ходили продавать ягоды, птицу, яйца и зерно в Слуцк. Но много на этом нельзя было заработать, потому что за такие продажи нужно было заплатить большой налог. По итогу на руках оставались копейки.

Но как бы тяжело ни было, про отдых никто не забывал. Самым популярным развлечением в Нежевке были вечёрки. Девицы сами себе шили платья, надевали любимые бусы, расплетали косы и бежали в дом, где уже собрались юноши. Для таких вечеров специально нанимали гармониста, а танцы были до самого утра. Именно там знакомились будущие мужья и жёны. Важное мероприятие.

Сейчас в Нежевке тихо. Магазин и тот не работает. По словам местных, стало очень скучно. Если раньше собирались всем селом, то сейчас каждый закрывается в своём доме. Настали совсем другие времена…

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