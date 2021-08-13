Как найти подработку на лето, если нет опыта

На сайте kabanchik. by размещаются только актуальные заказы для подработки в удобные дни на постоянной основе и разового выполнения.
На Кабанчике каждый выберет подходящий вид занятия: временную подработку, удаленную, на неполную занятость, ежедневную с быстрыми выплатами. Подработка в Минске на выходные возможна для каждого гражданина Беларуси, который достиг совершеннолетия. На сайте размещены заказы для квалифицированных работников и новичков, студентов.
Как начать зарабатывать?
Для поиска заказов нужно зарегистрироваться на сервисе, после чего вы сможете просматривать доступные заказы.
Следуем алгоритму.
- Регистрируемся и подтверждаем данные.
- Выбираем нужную категорию услуг для подработки.
- Заполняем личный кабинет. Необходимо добавить фото и несколько слов о себе.
- Ищем подходящие предложения по работе.
- Выполняем заказ и получаем оплату от заказчика.
К выполнению работы стоит отнестись с большой ответственностью, так как от результата будет зависеть оценка и отзыв, которые поставит вам заказчик. Будьте вежливы и внимательны, пунктуальны. Хорошие баллы и рейтинг способствуют получению прямых заказов от наемников и увеличению дохода.
Плюсы сотрудничества с Кабанчик
Кабанчик поможет найти много предложений по заказам и предоставляет большой выбор исполнителей. Сайтом пользуется более 3 тыс. людей, а каждый месяц на сайте размещается от 1 тыс. заданий. Оплата работы в среднем идет от 50 руб.
Преимущества сотрудничества с сервисом:
- возможность самостоятельно строить и планировать день;
- сервисом можно пользоваться для подработки и основного дохода;
- чтобы получить уведомление о новых заданиях, нет нужды постоянно сидеть на сайте. Смс приходят автоматически на электронную почту, а личные поручения вы найдете в сообщениях.
Как не попасть на мошенников?
Главное помнить, что заказчик должен платить исполнителю, а не наоборот. Если работодатель просит внести оплату за оформление документов или учебные материалы, то скорее всего это обман.
Советы, как распознать мошенника.
- Хорошо изучите сервис организации, группы в социальных сетях и прочитайте отзывы сотрудников на сайте. Может быть несколько негативных комментариев, но если их много, то лучше не связываться с сервисом.
- Не стоит брать заказ с высокой оплатой, где нет подробностей о сфере деятельности компании и обязанностях исполнителя.
- Прекращает общение, если заказчик на первых этапах запрашивает паспортные данные или данные банковской карты.
На сайте Кabanchik. by можно прочитать отзывы, пообщаться с заказчиком и выбрать подходящую работу. Начните зарабатывать сейчас, начав с кнопки Зарегистрироваться.
ООО «ДримТрейд» ОГРН 1 115 836 005 713