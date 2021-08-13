Жители Слуцка, присылайте красивые фото! Ко Всемирному дню фотографии «Кур'ер» сделает выставку ваших фотоснимков

Всемирный день фотографии отмечается 19 августа. В связи с этим редакция «Кур'ера» решила организовать выставку ваших фотоснимков, которые сделаны местными фотографами. Она будет выставлена около редакции.

Какие фото присылать?

Фото присылайте на любую тематику. Это может быть семейная фотосъёмка или для аватарки в соцсетях, Love Story, свадебная серия, детская съёмка и так далее.

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Сколько фотографий можно присылать?

Один человек — до десяти фотографий. Участвовать будут не все снимки, редакция выберет из них несколько штук на своё усмотрение.

Куда присылать?

Вариантов несколько:

На электронную почту vika@kurjer.info с пометкой «Выставка». На Viber (8 033) 318 99 30 (Виктория). Загрузить в альбом vk.com/kurjer .

Фото обязательно должно быть подписано:

имя и фамилия того, кто прислал,

свой контактный номер телефона,

кто сделал фотографию (и ссылку на фотографа в соцсетях, если он там есть).

Что будет потом?

Потом мы распечатаем понравившееся снимки и вывесим их возле редакции. Выставка будет бесплатной, посетить её сможет любой желающий. Более детальные подробности будут опубликованы на следующей неделе. Следите за новостями.

Если есть вопросы, что делать?

По всем вопросам звоните по номеру (8 033) 318 99 30 (Виктория).