«Евроопт» прокомментировал информацию о возможной продаже сети «Магниту». И объяснил, почему такая сделка маловероятна

Последнюю неделю многих случчан волновал вопрос: а правда ли, что сеть магазинов «Евроопт» продают российскому «Магниту»? ООО «Евроторг» опровергло эту информацию. Об этом говорится на официальном сайте компании.

«Мы не ведём никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что «компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств».

«Мы укрепляем наше лидерство в секторе продовольственного ритейла Республики Беларусь, продолжая расширяться в соответствии с нашей стратегией мультиформатного ритейлера и планируем, что в сентябре 2021 года сеть будет насчитывать свыше тысячи магазинов», — добавили в «Евроторге».