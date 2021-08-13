В каких домах Слуцка не будет света 16 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

16 августа с 08.30 до 16.30 по адресам:

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ул. Социалистическая № 28, 30−51, 53−61 (нечётные), 63−78, 80−88, 90, 92−94, 96−101, 103, 105;

ул. Красноармейская № 35−39 (нечётные), 40−64, 66, 68;

ул. Я. Коласа № 2−17, 19, 20, 22−25, 27;

ул. Козберга № 31, № 34−40 (чётные);

ул. Надречная № 1−14;

ул. Смоленская № 1;

2-й пер. Красноармейский № 2−5;

4-й пер. Красноармейский № 3, 4;

Смоленский проезд № 2−5, 7;

ул. Садовый Проезд № 1−14, 16, 18/1, 18/2, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.