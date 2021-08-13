В каких домах Слуцка не будет света 16 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат свет
16 августа с 08.30 до 16.30 по адресам:
- ул. Социалистическая № 28, 30−51, 53−61 (нечётные), 63−78, 80−88, 90, 92−94, 96−101, 103, 105;
- ул. Красноармейская № 35−39 (нечётные), 40−64, 66, 68;
- ул. Я. Коласа № 2−17, 19, 20, 22−25, 27;
- ул. Козберга № 31, № 34−40 (чётные);
- ул. Надречная № 1−14;
- ул. Смоленская № 1;
- 2-й пер. Красноармейский № 2−5;
- 4-й пер. Красноармейский № 3, 4;
- Смоленский проезд № 2−5, 7;
- ул. Садовый Проезд № 1−14, 16, 18/1, 18/2, 19.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.