Утро возле стоматологической поликлиники Слуцка: про лавочки, очередь с 6 утра и работу врачей в сложных условиях (репортаж Александра Бранкевича)

В пятницу утром, 13 августа, «Кур'ер» побывал в Слуцкой стоматологической поликлинике.

На приём к врачу можно записаться заранее — вас запишут по графику. Но если вам нужно попасть в поликлинику прямо на завтра, то придётся «ловить» талончик с самого утра. А у вопроса обустройства лавочек в этой части Слуцка есть обратная сторона. В общем, смотрите наш репортаж.

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Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

Кстати, ситуацию с утренними очередями возле стоматологической поликлиники «Слуцкому краю» прокомментировала заведующая Ольга Аланкина.

— Сейчас стоматологическая поликлиника работает в сложных условиях. За день врачи-стоматологи принимают около 600 человек. Специалистов не хватает, имеется 7 свободных ставок врачей-стоматологов. Поэтому вполне понятное явление, что утром образуется очередь из желающих взять талон. В связи с эпидемиологической обстановкой и пока на улице хорошая погода, мы просим наших пациентов ожидать очереди на улице. Если погодные условия ухудшаются, то, независимо от времени прихода, людей запускают в холл поликлиники. Здесь можно устроиться на диване или на скамеечке.

РАНЕЕ. С 5-ти утра люди занимают очередь возле Слуцкой стоматологии, а скамеек возле здания как не было, так и нет… Обзор комментариев.