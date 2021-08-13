Как решить проблему с пылью от движения крупногабаритной сельхозтехники по улице Садовой в деревне Селище, в четверг, 12 августа, рассмотрели депутаты Слуцкого райсовета. Этому предшествовала встреча представителей власти с местными жителями. Какое решение они приняли, первой узнала Юлия, жительница деревни. Ей, как и обещала, позвонила Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов.

Юлия рассказала «Кур'еру», что, по словам председателя, депутаты согласились, что проблема есть и её надо решать. «Первое, что они сделают, — отправят официальное письмо гендиректору Слуцкого сыркомбината для того, чтобы он помог сделать на улице асфальт. Если сыркомбинат откажется, тогда улицу перекроют для движения грузовых машин и тяжёлой сельхозтехники», — сказала Юлия.

Окончательный ответ жители деревни Селище получат примерно к 8 сентября.

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