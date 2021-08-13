Отец Бритни Спирс прекратит опекунство над дочерью

Джейми Спирс, отец Бритни Спирс, подал в Верховный суд Лос-Анджелеса прошение о приостановлении его полномочий в качестве опекуна, заявив, что публичные разбирательства с дочерью не идут ей на пользу. Об этом сообщает издание Variety, пишет Forbes.

По словам адвоката Спирса, оснований для того, чтобы отменить его опекунство, нет. Однако Джейми считает, что публичное разбирательство в суде с дочерью не идёт на пользу ни ей, ни ему, поэтому он готов передать право на опекунство кому-либо другому. «Хотя мистер Спирс стал постоянным объектом безосновательных нападок и обвинений, он не считает, что публичная борьба с дочерью за право продолжать быть опекуном, будет в её интересах», — говорится в прошении.

Реклама

В заявлении Спирса в суде также говорится, что ему нужно завершить определённые дела, прежде чем он сможет передать полномочия: «Когда эти вопросы будут решены, мистер Спирс сможет уйти в отставку. Но нет никаких неотложных обстоятельств, оправдывающих немедленное отстранение мистера Спирса».

Мэттью Розенгарт, адвокат Бритни Спирс, публично поддержал решение Джейми Спирса и назвал «большой победой». Однако заявил, что он и его клиентка всё равно будут добиваться расследования того, как отец распоряжался имуществом дочери в статусе опекуна. «Мы ждём продолжения нашего расследования в отношении мистера Спирса. За последние 13 лет он получил миллионы долларов от своей дочери, и я с нетерпением жду его показаний под присягой в ближайшем будущем», — добавил Розенгарт.

Бритни Спирс находилась под опекой отца Джейми Спирса в течение последних 13 лет. В 2008 году ей назначили опекунство после того, как она попала в психиатрическую больницу вследствие нервного срыва и проблем с алкоголем и наркотиками. Согласно условиям опекунства отец имел право полностью контролировать жизнь и финансы певицы.

В июне этого года Бритни Спирс обратилась в суд Лос-Анджелеса с просьбой прекратить опеку отца над ней. По ее словам, Джейми «злоупотреблял опекунством» — заставлял девушку работать, принимать сильнодействующие лекарства, не позволял забеременеть и выйти замуж.

Ранее.