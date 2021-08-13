5 идей использования настенных панелей в стиле прованс

Прованс — один из деревенских стилей, призванный создать атмосферу уюта и красоты. В этом помогают разные материалы — и стеновые панели не становятся исключением. Поскольку речь о деревенском интерьере, в нем используют материалы с покрытием под натуральное — в основном то, что имитирует древесину (естественную или крашеную).

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Но вернемся к стилю прованс и посмотрим, как используют панели при оформлении интерьеров.

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Частичная отделка стен: сразу два примера

В этом стиле интерьера часто горизонтальная линия делит стены на две части, поэтому оформляются они по-разному. Первый вариант — это использование в нижней части панелей, а в верхней — обоев. Обычно выбирают простые декоративные плиты (белые, бежевые или другие нейтральные цвета), а обои яркие — в цветочек, сочных цветов. Бывает и обратный вариант, когда панели размещаются вверху, а внизу — плотные обои или, например, качественная плитка. Последнее решение актуально для обустройства санузлов.

Полная отделка стен панелями

В больших помещениях такое решение не встречается, но зато в маленьких его используют довольно активно. Настенные панели используют для отделки балкона или лоджии. В этом случае часто делают ставку на более натуральный цвет дерева. Не нужно забывать и о декоре, чтобы стиль прованс считывался в деталях, был узнаваемым.

Оформление потолка

Стеновые панели с явной имитацией древесины — хороший вариант и для оформления потолка в стиле прованс. В таких интерьерах не очень хорошо смотрятся современные натяжные изделия, а вот что-то более естественное и натуральное только приветствуется. Кстати, можно сделать небольшое смешение стилей — выбрать для потолка конструкции на английский манер (квадраты с гранями). Это отлично смотрится, если помещению не хватает фактуры, объема.

Отделка функциональной стенки на кухне

Если панели хорошо моются и имеют достаточную устойчивость к влаге, в стиле прованс их применяют вместо скиналей или задней стенки кухонного гарнитура. Ассортимент крупных производителей настолько разнообразен, что в каталогах точно найдется материал, который хорошо сочетается с кухонными фасадами.

Каталог «ВиЯр»: выбор стеновых панелей под любой стиль интерьера

Чтобы купить подходящие плиты под стиль прованс или другие варианты интерьера, загляните в интернет-магазин «ВиЯр», где можно заказать продукцию высокого качества и по адекватной стоимости. Цена панелей на стену полностью оправдывается их характеристиками и долговечностью. А благодаря разнообразию оттенков, фактур и рисунков настенные плиты легко выбрать даже под сложный, очень нестандартный интерьер.

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