В этом году отдел занятости населения планирует направить на обучение по рабочим специальностям случчан, у которых нет работы, сообщает «Слуцкі край».


Каким профессиям можно обучиться:

  • повар;
  • продавец;
  • плотник, бетонщик;
  • швея;
  • официант, буфетчик;
  • оператор ПЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия);
  • водитель погрузчика;
  • слесарь по КИПиА;
  • оператор котельной;
  • штукатур, маляр, облицовщик-плиточник;
  • слесарь по ремонту автомобилей;
  • электрогазосварщик и другие.

Обучение по направлению отдела занятости проводится на базе учебных заведений Слуцкого района — Государственного сельскохозяйственного профессионального лицея, Слуцкого государственного колледжа и в Минске.

Профессиональная подготовка по направлению отдела занятости бесплатная, во время учёбы выплачивается стипендия. Также оплачиваются расходы по проживанию, если обучение проходит в другом городе, не по месту жительства. В последнем случае безработным выплачивается материальная помощь.

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За более подробной информацией по вопросам обучения все желающие могут обратиться в отдел занятости населения, расположенный по адресу: Слуцк, улица Ленина, 134, телефон для справок: 8 (1 795) 2 54 35.