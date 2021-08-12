В этом году отдел занятости населения планирует направить на обучение по рабочим специальностям случчан, у которых нет работы, сообщает «Слуцкі край».



Каким профессиям можно обучиться:

повар;

продавец;

плотник, бетонщик;

швея;

официант, буфетчик;

оператор ПЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия);

водитель погрузчика;

слесарь по КИПиА;

оператор котельной;

штукатур, маляр, облицовщик-плиточник;

слесарь по ремонту автомобилей;

электрогазосварщик и другие.

Обучение по направлению отдела занятости проводится на базе учебных заведений Слуцкого района — Государственного сельскохозяйственного профессионального лицея, Слуцкого государственного колледжа и в Минске.

Профессиональная подготовка по направлению отдела занятости бесплатная, во время учёбы выплачивается стипендия. Также оплачиваются расходы по проживанию, если обучение проходит в другом городе, не по месту жительства. В последнем случае безработным выплачивается материальная помощь.

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