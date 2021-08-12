В этом году отдел занятости населения планирует направить на обучение по рабочим специальностям случчан, у которых нет работы, сообщает «Слуцкі край».
Каким профессиям можно обучиться:
- повар;
- продавец;
- плотник, бетонщик;
- швея;
- официант, буфетчик;
- оператор ПЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия);
- водитель погрузчика;
- слесарь по КИПиА;
- оператор котельной;
- штукатур, маляр, облицовщик-плиточник;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электрогазосварщик и другие.
Обучение по направлению отдела занятости проводится на базе учебных заведений Слуцкого района — Государственного сельскохозяйственного профессионального лицея, Слуцкого государственного колледжа и в Минске.
Профессиональная подготовка по направлению отдела занятости бесплатная, во время учёбы выплачивается стипендия. Также оплачиваются расходы по проживанию, если обучение проходит в другом городе, не по месту жительства. В последнем случае безработным выплачивается материальная помощь.
За более подробной информацией по вопросам обучения все желающие могут обратиться в отдел занятости населения, расположенный по адресу: Слуцк, улица Ленина, 134, телефон для справок: 8 (1 795) 2 54 35.