Ограничение на посещение лесов ввели с 11 августа. В четверг днём, 12 августа, его сняли.

Что же означает ограничение на посещение лесов

В этом случае можно заходить в лес, но нельзя въехать на территорию лесного массива на механическом транспорте. Запрещено разводить костры в хвойных древостоях и молодняках, на участках повреждённых лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой. При этом оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также другими горючими веществами материалы не допускается, так как это может привести к самовозгоранию.

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Если вы собрались просто прогуляться по лесу, пособирать грибы или ягоды, то вы можете спокойно это сделать.

Отличие ограничения от запрета заключается в том, что при запрете посещение лесного массива запрещено вовсе. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями до 25 базовых величин (725 рублей).