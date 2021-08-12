Семь лет жители улицы Садовой в деревне Селище жалуются сельской власти и депутатам, пишут в райисполком и в СМИ, что задыхаются от пыли в прямом смысле этого слова. Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы движутся по улице, покрытой песчано-грунтовой смесью, с раннего утра до трёх часов ночи. Клубы пыли висят в воздухе и оседают на всё в округе. В среду, 11 августа, к жителям деревни Селище приехали руководители разного уровня, чтобы найти решение проблемы. «Кур'ер» побывал на этой встрече. Что говорили жители и что им отвечали официальные лица?

На встречу пришли жители со всей деревни

Хотя коллективное обращение в райисполком писали те, кто живёт на улице Садовой, на встречу пришли жители со всей деревни (Селище — довольно большая деревня: 13 улиц и более 500 жителей). Собрание проходило непосредственно на проблемной садовой улице. Люди принесли стулья и скамейки, подъезжали на велосипедах, на машинах (надо сказать, что никаких объявлений о предстоящей встрече никто не развешивал).

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Приехавшие официальные лица не сразу подошли к собравшимся, а некоторое время стояли на противоположной стороне дороги. Как потом объяснила Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов, смотрели, как движется транспорт. А большегрузы, тракторы, культиваторы действительно шли по Садовой один за другим, примерно по одной единице техники за одну-две минуты.

«Это ещё комбайны не пошли!»

«Как у вас тут машины ходят!» — с этих слов Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов, начала разговор с населением. Её фраза потонула в гуле голосов. Люди говорили, что это ещё комбайны не пошли и не самый разгар уборки, что машины сейчас скорость снижают, а «то бы вы сразу задохнулись».

Вместе с председателем Совета депутатов приехал

Александр Хоревич , заместитель председателя Слуцкого райисполкома,

, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, Владимир Гога, начальник финансового управления райисполкома,

начальник финансового управления райисполкома, Николай Воронько , директор Слуцкого ЖКХ,

, директор Слуцкого ЖКХ, Валерий Михалькевич, директор сельхозфилиала ОАО «Слуцкий сыркомбинат».

«Проблема не только в вашем населённом пункте. В районе 350 километров дорог, где требуется ремонт вот этого „армянского асфальта“, — сказала Наталья Овсянникова. — Ваша гравийная дорога, может, и не хуже остальных. Но в части пыли мы понимаем, наверное, невыносимо. Все заинтересованы в том, чтобы решить конфликт.

Вы говорите, что власти ничего не делают, но не всегда получается так, как хочется, потому что финансирование ограничено. Заасфальтировать один километр дороги стоит 100 тысяч рублей…»

Асфальт — дорого. Есть ли альтернативный вариант

Практически сразу сельчане вступили в разговор. Говорили все наперебой, что

«проблема не сегодня возникла, а тянется много лет»,

что «можно хотя бы пустить машины в обход по просёлочной дороге»,

что если дорого асфальт, то «найдите альтернативный вариант»,

«ещё два года назад нам обещали, но ничего не сделали».

Голосами люди пытались перекрыть рёв проходящих тракторов.

Следом Александр Хоревич попытался объяснить, что альтернативным вариантом может быть покрытие из асфальтогранулята. «В связи с высокой стоимостью асфальта на это потребуется 200 тысяч рублей — ширина покрытия плюс необходимо сделать профиль дороги. Асфальтогранулят — это альтернативное решение, которое мы вам предлагаем».

«Уже наболело!»

Далее встреча пошла явно не по плану, потому что жители заговорили наперебой:

«Когда я шла с коляской, то на какой скорости нёсся председатель?»,

«Какое тут ограничение скорости? Здесь техника ходила и будет ходить, ничего не поменяется!»,

«Кругом дети!»,

«Семь лет тянется проблема!»,

«Здесь 13 улиц и нигде асфальта нет!»,

«Какая альтернатива! Вы сделайте нормальные улицы! А то по бумагам на колхозной асфальт, а на самом деле его нет!»,

«Уже наболело! Нужно делать, а не словами разбрасываться!»

Наталья Овсянникова пыталась остановить вал претензий, которые начали наперебой озвучивать собравшиеся. «Вас здесь собралось более 50 человек. И вы все сейчас будете озвучивать все свои проблемы? Мы собрались по дороге …» — сказала она. На что в ответ сельчане продолжили возмущаться: «А что? Столько лет говорим — и ничего не делается!», «Наболело!», «И вы хотите, чтобы жили деревни?!».

С трудом удалось вернуться к обсуждению проблемы с пыльной дорогой.

«Почему не пустить всю сельхозтехнику в объезд? Это будет дешевле, чем асфальт», — сказал мужчина лет сорока.

Как сделать объезд: два мнения

Снова разгорелся спор. Представитель райисполкома утверждал, что объездная дорога с проектно-сметной документацией будет ещё дороже, чем асфальтовое покрытие. На это возразила женщина. Она сказала, что специально съездила в конец деревни, где для машин сделали съезд на поле.

«Идеальный съезд, там ни асфальта, ничего. Вполне нормальная дорога — подъезд до зернотока, — сказала она. — О каком проекте вы говорите, это обычная полевая дорога, её не укатывать не надо, ничего. И дальше есть такие же дороги к ферме. Там и грузовики, и тракторы ходят всю жизнь».

Пенсионерки напомнили, что раньше от Михайловки по полям была прямая дорога через поле на мехдвор и техника вся там ездила.

Когда председатель Совета депутатов по поводу объездной дороги попыталась сказать, что на неё тоже нужны средства, многие ей сразу возразили: «Какие нужны средства, чтобы тракторы и машины поехали по полю. Они и так там ездят!»

«По дорогам не пройти!»

На протяжении всей встречи люди возмущались и кричали, почему в большой деревне ни на одной улице нет асфальта, и предложили укатывать по одной улице в год-два. Слова официальных представителей о том, что в районе деревень много и разбитых дорог тоже, только разжигали возмущение.

«По улицам до работы невозможно дойти!»,

«Музыкальная школа — там не подойти даже в сапогах резиновых!».

Про другое

Хотя встреча была посвящена дороге, местные жители всё время сбивались на другие проблемы. «Нас волнует дорога. Но я о другом. Я 58 лет назад приехала в Селище — был такой культурный центр. Было всё! — сказала пожилая женщина. — Со всех окрестных школ приходили к нам. А сейчас Селище развалили…». Её поддержали собравшиеся. Они засыпали вопросами:

когда комбайны дадут населению,

когда спилят вековые деревья, которые падают,

когда забор поставят,

когда сделают детскую площадку,

когда заброшенные дома ликвидируют, которые зарастают травой, которую никто не косит, и другое.

«Закрывать движение сельхозтехники по Садовой надо»

Наталья Овсянникова в очередной раз попыталась вернуть собравшихся к поиску решения по дороге. Она отметила, что закрывать движение сельхозтехники по улице Садовой надо. «За 15 минут я насчитала 17 машин. Либо закрыть тут движение и пусть хозяйство делает объездную дорогу, либо положить асфальт и „лежачие полицейские“», — отметила она.

В варианте с «лежачими полицейскими» сразу обнаружились минусы. «Машины ходят одна за другой, до 3 часов ночи. Какой грохот будет стоять, когда они будут переезжать этих „полицейских“», — сразу возразил один из мужчин. Один из представителей райисполкома с ним согласился.

Молодые женщины настаивали, чтобы была организована объездная дорога. Они аргументировали это тем, что только асфальт не решит проблему. «У меня дети, напротив — семья с шестью детьми, дальше — ещё дети, — сказала молодая женщина. — Как им выходить на улицу, когда без конца ездит опасная техника. Ведь ежеминутно за руку их не держишь! Уложить ребёнка спать, когда под окнами грохочут тракторы и МАЗы — просто невозможно! Сделайте так, чтобы здесь большегрузов вообще не было!»

Как выбирали варианты решения проблемы

Встреча продолжалась уже больше 40 минут, когда представители власти предложили жителям выбрать вариант, который их устроит.

«Завтра сессия районного Совета депутатов. Мы будем просить директора Слуцкого сыродельного комбината оказать спонсорскую помощь», — сказала Наталья Овсянникова. Представитель Слуцкого сыродельного комбината на это заметил, что «обещать, что на 100% мы выделим деньги, я не могу».

Когда собравшиеся попытались выбрать лучший вариант решения, местные жители выступили за то, чтобы положить асфальт, а тяжёлую технику пустить в объезд по полевой дороге. Начальник финансового управления Владимир Гога также сказал, что, по его мнению, «и то, и то надо делать. Со временем мы всё равно придём к объездной дороге».

Наталья Овсянникова записала номер телефона Юлии, самой активной участницы встречи. «Завтра после 16.00 я вам перезвоню и сообщу, какое будет принято решение. Однозначно обещаю, что данная улица будет не в том исполнении, в котором она сейчас. /…/ Эта улица у вас самая проблемная, мы это увидели воочию. Мы это увидели не через фотографию, а сами посчитали, сколько машин тут идёт. Я вам благодарна, что вы этот вопрос подняли, а наша задача — чтобы мы не голословно к концу года этот вопрос решили».