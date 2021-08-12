«Был ответственным специалистом». Памяти Николая Вершени, замдиректора по сырью Слуцкого сахарорафинадного комбината

12 августа Николаю Тимофеевичу Вершене исполнилось бы 85 лет. Но его жизнь оборвалась 8 мая 2021 года.

Ушёл из жизни человек, преданный своему делу, профессии, коллективу, семье, заместитель директора по сырью ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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Родился Николай Вершеня в деревне Танежицы Слуцкого района 12 августа 1936 года. Тяжёлые послевоенные годы детства, школа, техникум, а затем — работа в родном совхозе агрономом. Заочно окончил Горецкую сельхозакадемию. После окончания работал председателем совхоза «Танежицы». В 1986 году продолжил свою трудовую деятельность на Слуцком сахарорафинадном комбинате в должности заместителя по сырью. Работал там более 30 лет. Ушёл на пенсию в 1999 году.

Большую часть своей жизни и трудовой деятельности Николай Тимофеевич посвятил развитию сырьевой зоны по выращиванию и хранению сахарной свёклы. При нём внедрялись новейшие технологии Европы по выращиванию сахарной свёклы. Успешно работали под его руководством свеклосеющие колхозы и совхозы. Выросла урожайность по свёкле с 225 до 292 центнеров с гектара.

Николай Тимофеевич был очень образованным в своей профессии, отличным организатором-руководителем, честным, добросовестным и ответственным специалистом. Как человек — скромный, спокойный, малоразговорчивый и очень порядочный во всём.

Супруга Николая Тимофеевича Тамара Ивановна тоже работала на комбинате. Они воспитали сына, известного руководителя предприятия «Техноцентр». У Николая Вершени четверо внуков и двое правнуков.

Николай Тимофеевич продолжительно болел и, несмотря на заботу жены и семьи сына, ушёл — тихо, спокойно. Перестало биться благородное сердце.

Светлый образ Николая Вершени навсегда останется в памяти и сердцах всех тех, кто его знал, вместе с ним трудился и жил.