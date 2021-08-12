«Был ответственным специалистом». Памяти Николая Вершени, замдиректора по сырью Слуцкого сахарорафинадного комбината

Александр Таранин
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«Был ответственным специалистом». Умер Николай Вершеня, замдиректора по сырью Слуцкого сахарорафинадного комбината
Николай Вершеня, фото предоставил Александр Таранин

12 августа Николаю Тимофеевичу Вершене исполнилось бы 85 лет. Но его жизнь оборвалась 8 мая 2021 года.

Ушёл из жизни человек, преданный своему делу, профессии, коллективу, семье, заместитель директора по сырью ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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Родился Николай Вершеня в деревне Танежицы Слуцкого района 12 августа 1936 года. Тяжёлые послевоенные годы детства, школа, техникум, а затем — работа в родном совхозе агрономом. Заочно окончил Горецкую сельхозакадемию. После окончания работал председателем совхоза «Танежицы». В 1986 году продолжил свою трудовую деятельность на Слуцком сахарорафинадном комбинате в должности заместителя по сырью. Работал там более 30 лет. Ушёл на пенсию в 1999 году.

Большую часть своей жизни и трудовой деятельности Николай Тимофеевич посвятил развитию сырьевой зоны по выращиванию и хранению сахарной свёклы. При нём внедрялись новейшие технологии Европы по выращиванию сахарной свёклы. Успешно работали под его руководством свеклосеющие колхозы и совхозы. Выросла урожайность по свёкле с 225 до 292 центнеров с гектара.

Николай Тимофеевич был очень образованным в своей профессии, отличным организатором-руководителем, честным, добросовестным и ответственным специалистом. Как человек — скромный, спокойный, малоразговорчивый и очень порядочный во всём.

Супруга Николая Тимофеевича Тамара Ивановна тоже работала на комбинате. Они воспитали сына, известного руководителя предприятия «Техноцентр». У Николая Вершени четверо внуков и двое правнуков.

Николай Тимофеевич продолжительно болел и, несмотря на заботу жены и семьи сына, ушёл — тихо, спокойно. Перестало биться благородное сердце.

Светлый образ Николая Вершени навсегда останется в памяти и сердцах всех тех, кто его знал, вместе с ним трудился и жил.