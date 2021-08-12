Вопрос-ответ. Что строят за Варваринской часовней в центре Слуцка

Отдел новостей
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Вопрос-ответ. Что строят за Варваринской часовней в центре Слуцка
Фотографии: Олеся Белая

В редакцию «Кур'ера» позвонил читатель и спросил, что строят за Варваринской часовней в центре Слуцка. «Кур'ер» сходил туда.

Как оказалось, на том месте работники ЖКХ строят площадку под сценический комплекс. То есть здесь будет сцена.

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Вопрос-ответ. Что строят за Варваринской часовней в центре Слуцка

Вопрос-ответ. Что строят за Варваринской часовней в центре Слуцка

Вопрос-ответ. Что строят за Варваринской часовней в центре Слуцка