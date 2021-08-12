Писатель Сергей Петров издал книгу про сожжение Слуцкого суда в 1967 году

В минском издательстве «Ковчег» вышла повесть «Пламя» слуцкого писателя Сергея Петрова. Её сюжет строится вокруг событий 12 октября 1967 года, когда в Слуцке толпа местных жителей сожгла здание суда.

Сам 84-летний Сергей Петров был свидетелем того происшествия. Хоть персонажи книги списаны с реальных людей и повествование строится на реальных событиях, книга является не протокольным материалом, а повестью-размышлением, художественным произведением. (Кстати, все документальные публикации «Кур'ера» про сожжение Слуцкого суда — здесь).

По словам автора, в своих размышлениях он отразил свой взгляд на произошедшее: без умалчивания глубинных причин протестных акций, о которых в советское время невозможно было говорить.

Реклама

Книга вышла ограниченным тиражом не для продажи: каждый экземпляр имеет своего адресата, определённого ещё до выхода тиража. Один из экземпляров автор подарил сотруднику «Кур'ера», который помогает автору решать технические вопросы в его творчестве.

Кроме «Пламени» в этом году Петров издал ещё три книги: «Безотцовщина», «Омовение» и «Озорные строчки». Таким образом, за 14 лет автор издал 30 книг: повести, романы, сборники стихотворений и миниатюр. Напомним, что первую книгу Сергей Петров издал, когда ему исполнилось 70 лет.

Ознакомиться с творчеством писателя можно на его страничке на сайте proza.ru. Там у него более 200 тысяч читателей. СПРАВКА. Сергей Петров родился 30 апреля 1937 года. По профессии инженер-механик. Работал на предприятиях Минска, Слуцка, Франкфурта-на-Одере в ГДР.

Прозаик, поэт, сценарист, автор песенных текстов, член Союза белорусских писателей. Дважды номинировался на премию российского портала proza.ru «Писатель года». На книги Петрова написано несколько сценариев для кинофильмов и театральных постановок, которые идут в России и Беларуси.