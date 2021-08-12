Акция «Сладкая парочка» в магазинах «Красный пищевик»

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Только с 13 по 17 августа в фирменном магазине «Красный пищевик» пройдет акция 1+1=3. Купи 2 сладости и получи 3-ю в подарок. Зефир, мармелад, крем-мед, 5конфеты, арахисовая паста! Не упусти свой шанс!

ЗЕФИР "Ёшик" малиновый с витаминами, 180 г.

КОНФЕТЫ Confemillio в ассортименте, 160 г.

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КРЕМ-МЁД "Лимонный с Имбирём", 140 г.

ЗЕФИР мятный со вкусом барбариса с шоколадом, 80 г.

ЗЕФИР персиковый со вкусом маракуйи с шоколадом, 80 г.

ЗЕФИР без сахара, черничный, 120 г.

МАРМЕЛАД !Виноградная улитка", 300 г.

Адрес:

  • г. Слуцк, ул. Ленина, 150.
  • г. Минск, ул. В Хоружей, 8 (Комаровский рынок).

Режим работы:

  • понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;
  • суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;
  • санитарный день: последний день месяца.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279