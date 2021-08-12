Акция «Сладкая парочка» в магазинах «Красный пищевик»

Только с 13 по 17 августа в фирменном магазине «Красный пищевик» пройдет акция 1+1=3. Купи 2 сладости и получи 3-ю в подарок. Зефир, мармелад, крем-мед, 5конфеты, арахисовая паста! Не упусти свой шанс!