Два раза врезался в чужую машину: ущерб 554,92 рубля, уголовное дело не возбудили… Дело об инсценировке ДТП в Слуцке отправлено на проверку

В начале июля в «Кур'ер» обратилась случчанка Марина Канапацкая. Она рассказала, что её сосед преднамеренно царапал дверями её припаркованное авто, а потом два раза в него врезался. Сосед случчанки утверждает, что лишь неправильно выбрал траекторию движения.

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Марина Канапацкая рассказала «Кур'еру», что в Слуцком РОВД отказали в возбуждении уголовного дела по двум статьям, а оштрафовали мужчину за «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее создание аварийной обстановки». Ущерб оценили в 554,92 рубля.

После этого потерпевшая написала жалобу на имя начальника Слуцкой милиции, а также обратилась в прокуратуру. Там отменили постановление РОВД и отправили материалы дела на дополнительную проверку. Будет ещё одна оценка — повреждений автомобиля.