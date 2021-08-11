В редакцию «Кур'ера» обратилась Татьяна Аржанова, отчаявшись найти тех, кто завалил спиленными ветками могилы на кладбище в деревне Огородники.

«Не знаю, к кому обратиться. Деревня Огородники (Падерские). На кладбище перед деревней кто-то пилил ветки у тополя, — написала Татьяна. — Не знаю, кто и с какой целью, но суть в том, что ветки все свалены на соседние могилы. Никто их не убирает. Если это коммунальщики (что вряд ли, конечно. Не помню, чтобы их интересовали деревья на кладбище), то что это за работа такая? А если это частная инициатива, то как так можно вообще? Типа над свой могилой мы расчистим, а на остальных — плевать?

Люди, введите себя по-человечески, уважайте других и чужое пространство. Хотите что-то сделать — делайте хорошо и до конца!"