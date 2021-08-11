Сегодня вузы объявят о зачислении новых студентов. Какие специальности самые популярные в 2021 году

В среду, 11 августа, белорусские университеты до 16.00 вывесят списки зачисленных. В этот же день пройдёт первое собрание для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, пишет Sputnik.by.

Самыми популярными специальностями в 2021 году стали: «международные отношения», «правоведение» и «физическая культура».

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