«Выставили счёт в размере 175 рублей». Как вентиляционщики обманывают людей и что с этим делать

Кто только не обманывал на дому людей: оконщики, электрики, фильтрщики, чистильщики канализаций. Андрей, читатель Onliner, рассказал о том, как ведут себя вентиляционщики. К его болеющей маме-пенсионерке пришли ребята и убедили в необходимости провести манипуляции с вентканалом. Пошумев пару минут пылесосом, «специалисты» выставили женщине счёт в размере 175 рублей.

Таких историй много. Ребята имеют разрешительные документы и заключают договоры по всей форме, но бороться с ними можно. Естественно, через суд. Об удачном опыте отстаивания интересов одной из минчанок Onliner рассказал Денис Дулуб, председатель правления «Центра правовой защиты потребителей».

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— На вентиляционщиков люди начали массово жаловаться с конца прошлого года, — рассказывает Денис. — Помню один из первых случаев: пришла бабушка лет восьмидесяти, рассказала, как её нагрели, плакала так, что руки тряслись. Я тогда напрямую позвонил в эту контору и предупредил: если не вернут деньги добровольно, лично приложу все усилия, чтобы максимально раскрутить это дело. Заодно составил претензию, в которой указал, как дальше будут развиваться события, если они не вернут деньги по-хорошему. В итоге уплаченную сумму пенсионерке всё-таки вернули, понятно, без извинений и слов о прощении. До суда дело не дошло.

Понятно, что на этом бизнес предпринимателей не затух: звонки от «обчищенных» (в вентиляционном плане) людей продолжали поступать. Более того, вентиляционщики, почитав претензию, составленную юристом, подправили свои документы.

Так, к договору стали выдавать под роспись ещё и приложение, в котором указано, что человек якобы получил полную консультацию о работе системы вентиляции, проинформирован, как будут проводиться работы, для чего они нужны, какие возможны последствия и какого результата удается добиться.

— Звонки и жалобы продолжались, поэтому у себя на сайте я разместил образец претензии и рекомендовал всем пострадавшим: не платите. Да, вентиляционщики будут названивать, писать письма, грозить судами, но вероятность того, что иск всё-таки будет подан, крайне мала: они тоже не дураки и знают, чем занимаются. Однажды в офис «Центра правовой защиты потребителей» пришла Наталья, которой также после неутомительной работы пылесосом был выставлен огромный счёт. Женщина была настроена решительно и согласилась судиться: так, чтобы уже наказать дельцов.

— Дело рассматривалось довольно долго: понадобилось пять судебных заседаний, чтобы всё разложить по полочкам. Поначалу директор «БелБытвентиляции» приходил в суд, потом перестал. Позиция у него была простая: мол, работают они честно, договор люди подписывают добровольно, а значит, какие могут быть вопросы. Ещё даже пытался рассказывать, какую важную задачу они выполняют, мол, достают мёртвых котов и голубей, килограммы мусора. Но когда я попросил: покажите мне того человека, который достал мертвого кота, я хочу с ним поговорить — сразу сдулся.

К рассмотрению дела также был привлечён настоящий специалист из ООО «Белвентиляция», который и рассказал, что работа, которую выполняют эти приходящие на дом горе-вентиляционщики, бессмысленна, — уточняет нюансы Денис.

Так как дело растянулось, вентиляционщики попытались «вовремя соскочить» и подали документы на ликвидацию своего очень успешного предприятия.

Но юрист предполагал такой поворот событий и заявил на суде об открывшейся лазейке. Тогда дельцы провели реорганизацию и открыли очередную «Х-вентиляцию» (вместо «Х» может быть любое слово, идеально, если в итоге название окажется созвучным с государственной организацией).

В конце концов дело истица вместе с юристом выиграла. Суд постановил вернуть ей 175 уплаченных рублей, а также «начислил» 70 рублей моральной компенсации и 50-рублевую неустойку. Всего — 295 рублей. Председатель правления «Центра» уточняет, что добровольно ответчик не исполнил решение суда и для взыскания денег пришлось обращаться в службу судебных исполнителей.