Слуцкий райисполком ищет живых свидетелей и потерпевших от геноцида во время ВОВ

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого районного исполнительного комитета ищет проживающих на территории Слуцкого района живых свидетелях и потерпевших, которым известно о совершении массовых убийств украинскими батальонами шуцманшафт № 118, № 201, № 50, возглавляемыми членами украинской повстанческой армии.

Также Слуцкий райисполком просит проинформировать о любых фактах геноцида, совершенных фашистскими оккупантами на территории Слуцкого района.

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Телефон для связи: 75 236, Гапанович Инна.