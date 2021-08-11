Слуцкие экологи с помощью старых стульев создали новый ландшафтный дизайн. Фото

Слуцкий эколого-биологический центр придумал и реализовал проект «Новая жизнь старых вещей». Специалисты центра вместе с ребятами два месяца трудились над преображением старых стульев и других предметов. Они создали модные элементы ландшафтного дизайна, используя вещи, которые просто можно было бы выбросить. Посмотрите, как преобразились зелёные площадки детского центра.

На территории Центра появились 16 арт-объектов: мини-клумбы, опоры для цветов и кустарников и многое другое. Лужайки украсили стул-пианино и стул-скворечник, поселились Зебра и Жираф, Павлин, в которых трансформировались старые деревянные стулья. Прохожие сразу обращают внимание на жёлтый велосипед с цветами и табличкой «Витаем вас», которые появились на входе в Центр.

Основные идеи проекта и фотоотчет легли в основу творческой конкурсной работы и отправлены уже на областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования.