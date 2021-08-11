Одного из сотрудников подозревают в избиении 13-летнего хоккеиста прямо во время матча солигорского ХК «Шахтёр». Момент попал на видео

Во вторник, 10 августа, хоккейные команды 2008 года рождения «Шахтёр» и «Химик» провели товарищеский матч. На кадры трансляции попал момент, как один из мужчин тренеров ХК «Шахтёр» предположительно бьёт или тормошит подопечного ребёнка прямо во время игры, когда тот сидит на скамейке запасных. К утру 11 августа видео уже было удалено.

Вечером этого же дня, хоккейный клуб выложил своё официальное заявление:

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— ХК «Шахтёр-Солигорск» внимательно изучает инцидент, произошедший на товарищеском матче между командами «Шахтёр» и «Химик» 2008 года рождения. Проводится служебная проверка и всесторонняя оценка действий детского тренера.

Любые действия противоречащие принципам развития детского спорта неприемлемы. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Федерация хоккея Беларуси также сделала официальное заявление вечером 10 августа: «Федерация хоккея Беларуси внимательно изучила видеоматериалы с участием тренера и хоккеиста детской команды «Шахтера» 2008 года рождения. ФХБ считает своей приоритетной задачей именно работу с резервом, построение результативной программы подготовки хоккеистов с учетом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков. Мы внимательно отслеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и ее соответствие принятым нормативным актам.

В настоящее время Дисциплинарный комитет ФХБ проводит проверку по инциденту. О принятом решении будет сообщено дополнительно. Однако уже сейчас можем заявить о том, что федерацией хоккея будет дана всесторонняя оценка произошедшего и к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры", — говорится в заявлении на официальном сайте ФХБ.