Ремонт путей. C 16 по 19 августа отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ с 16 по 19 августа отменяются поезда региональных линий экономкласса.

16 и 17 августа отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Уречье-Осиповичи-Уречье:

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№ 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Осиповичи в 16.08). То есть доехать можно будет только до Уречья.

(отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Осиповичи в 16.08). То есть доехать можно будет только до Уречья. № 6527 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Солигорск в 18.09). То есть отправление поезда будет со станции в Уречье.

18 и 19 августа отменяются поезда поезда региональных линий экономкласса на участке Верхутино-Осиповичи-Верхутино: