История пикантная. Про секс. Но не совсем интимный. В общем, на горку за Слуцким ГДК примерно в течение месяца парочка приходит заниматься сексом. Ну, по крайней мере, со стороны похоже именно на это. Ведь занимаются они «парной гимнастикой» в одежде. И регулярно! Через день.

Получается, снизу их не видно. Вот только они не учли, что их видно с этажей самого ГДК. Говорят, что их занятие даже на видео снимали. Издалека. Ничего не видно почти, но всё же.

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К чему всё это я пишу. Дорогая парочка, пишу это затем, что нет времени искать вас, ждать на горке и предупреждать. Но если вы прочитали эти строки, знайте — за вами наблюдают. Чем бы вы там не занимались. Ищите другое место.

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