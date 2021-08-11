«Кур'ер» отвёз свои крышечки и крышечки СФК «Слуцк» в Минск. Фотофакт

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На прошлой неделе сотрудники редакции «Кур'ер» в очередной раз отвезли в Минск тысячи крышечек, собранные читателями газеты. В этот раз присоединился и СФК «Слуцк». Руководство спортивного клуба попросили нас захватить с собой и крышечки, которые на протяжении года собирали любители футбола.

«Кур’ер» отвёз свои крышечки и крышечки СФК «Слуцк» в Минск. Фотофакт
Фото: Глеб Рулёв
Прошлым летом Ассоциация «Белорусская федерация футбола» поддержала благотворительный «Новая жизнь в обмен на крышечки». И на слуцком стадионе установили контейнер в виде сердца для сбора пластмассовых крышечек.
«Кур’ер» отвёз свои крышечки и крышечки СФК «Слуцк» в Минск. Фотофакт
Фото: Глеб Рулёв
Редакция газеты «Кур'ер» присоединилась к акции осенью 2018 года. За это время пластмассовые крышечки принесли сотни случчан, имена которых мы фиксируем на отдельной странице.

Суть проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в том, чтобы сдавать крышки на переработку, а вырученные деньги переводить детям, нуждающимся в медицинской помощи. По словам Натальи Кунцевич, автора проекта, ежегодно в Беларуси на свалки попадает 4000 тонн пластиковых крышек. Если сохранить их и сдать на завод, можно получить $ 800 тысяч.

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Мы продолжаем принимать крышечки. Приносите их с 8.30 до 17.00 с понедельника по пятницу в редакцию газеты «Кур'ер» (ул. Ленина, 128), с 13.00 до 13.30 — обеденный перерыв. Для сбора подходят крышки от обычных бутылок и банок из-под воды, йогуртов, молока, кофе, шампуней, подсолнечного масла и т. д., на которых есть маркировка 2, 4 или 5. Необходимо, чтобы они были чистые (грязные не принимаются).