«Кур’ер» отвёз свои крышечки и крышечки СФК «Слуцк» в Минск. Фотофакт

На прошлой неделе сотрудники редакции «Кур'ер» в очередной раз отвезли в Минск тысячи крышечек, собранные читателями газеты. В этот раз присоединился и СФК «Слуцк». Руководство спортивного клуба попросили нас захватить с собой и крышечки, которые на протяжении года собирали любители футбола.

Прошлым летом Ассоциация «Белорусская федерация футбола» поддержала благотворительный «Новая жизнь в обмен на крышечки». И на слуцком стадионе установили контейнер в виде сердца для сбора пластмассовых крышечек. Редакция газеты «Кур'ер» присоединилась к акции осенью 2018 года. За это время пластмассовые крышечки принесли сотни случчан, имена которых мы фиксируем на отдельной странице.

Суть проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в том, чтобы сдавать крышки на переработку, а вырученные деньги переводить детям, нуждающимся в медицинской помощи. По словам Натальи Кунцевич, автора проекта, ежегодно в Беларуси на свалки попадает 4000 тонн пластиковых крышек. Если сохранить их и сдать на завод, можно получить $ 800 тысяч.

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