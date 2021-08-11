Конституционная комиссия предлагает Лукашенко три варианта того, что делать со смертной казнью

Конституционная комиссия планирует вынести на рассмотрение Александра Лукашенко три варианта вопроса о смертной казни. Об этом в среду, 11 августа, рассказал Пётр Миклашевич, председатель конституционной комиссии, сообщает БЕЛТА.

По словам Миклашевича, при разработке изменений в Конституцию обсуждаются три варианта, что делать со статьей, которая допускает применение смертной казни. Один из них — «поставить вопрос об отмене смертной казни».

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Второй вариант — оставить смертную казнь только за преступления террористической направленности, в результате которых погибли люди.

Третий — «не трогать» статью о смертной казни, поскольку в 1996 году граждане на референдуме проголосовали за неё.

Также члены конституционной комиссии Беларуси планируют рассмотреть такие вопросы как: