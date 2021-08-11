Я не люблю зоопарки, но есть места, где животных любят и содержат в хороших условиях. Одно из таких мест — парк животных «Диприз» на окраине Баранович (примерно 120 км от Слуцка). Там можно не только посмотреть на зверушек и птиц, а ещё погладить, покормить их, да и просто отлично провести время.

В этот парк мы уже ездили в прошлом году, и остались в восторге. Но в этом году прогуляться, сфотографироваться, погладить животное, и просто где-то присесть сложнее — вокруг толпы людей. И это жирный минус.

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Если раньше на подъезде к Дипризу было машин тридцать, то сейчас под стоянку оккупирован большой участок поля. К слову, всё организованно, и даже есть человек, который укажет где есть свободное место. Жаль, что фото не передаёт всех масштабов.

Теперь о приятном. Парк организовала Барановичская мебельная фабрика. Изначально, руководство возле проходной установило несколько клеток с ручными животными. Сделали это для того, чтобы во время «перекуров» и на обеде сотрудники могли расслабиться. Позже маленькая забава переросла в огромнейший парк животных (170 га), в который можно попасть за 15 рублей (цена без экскурсии для взрослого).

Территория парка очень большая, облагороженная уже на подъезде к территории. По ней можно гулять целый день. Развлечений для детей много. Кроме животных есть и танцы, и аниматоры, и аттракционы, и кафешки. Есть рукомойники и антисептики. По всей территории расставлена питьевая вода с одноразовыми стаканчиками, мусорки и указатели. Есть беседки, где можно перекусить, если вы привезли еду с собой.

Очень предусмотрительно было организовать комнаты отдыха для детей и пожилых.

Как я уже и говорила, здесь животных можно не только гладить, но и кормить. Вы можете привезти с собой свой корм (морковку, капусту, сушки), а можете купить на территории парка. Кормить можно и рыб, и животных, и птичек. Кстати, все животные содержатся в чистоте, у каждого есть свой личный домик. Видно, что их любят и о них заботятся.

Зверушек много (более 80 видов), все абсолютно ручные. По дорожкам парка спокойно гуляют аисты и страусы. Птиц можно обнять, они с удовольствием позируют на камеру и аккуратно берут корм из ладошки ребёнка. На территорию парка со своими животными нельзя. Собаку можно оставить в специально отведённом месте, где есть крыша и водичка.

В парке есть экспозиция «Ночной мир». Она представляет из себя тёмное помещение, где находятся ночные обитатели: полосатый скунс, опоссум, летучая собака и другие.

Есть и территория с экзотическими зверями. Здесь и страусы, и ламы, и альпаки, и лани, и пятнистые олени, и верблюды, и многие другие. У каждого вольера или загона есть табличка с описанием того или иного зверя.

Я очень советую посетить этот парк животных. Здесь каждый найдёт то, что его порадует. А ещё это отличный и бюджетный вариант для путешествия на выходных.

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