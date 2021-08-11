В Беларуси увеличили расходы на содержание детей-сирот

Правительство внесло изменения в гособеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержание детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приёмниках-распределителях для несовершеннолетних. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года № 452, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, норма обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования увеличена с 1280,8 до 1408,9 рублей.

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Также увеличены нормы расходов государства на содержание детей, находящихся на гособеспечении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.