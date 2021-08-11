Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.


По Слуцку и району в список попали 15 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На 1 апреля этого года на Случчине насчитывалось 12 неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 июля:

  1. ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»;
  2. ЧТУП «УмкаМир»;
  3. ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»;
  4. ООО «Техно-7»;
  5. ООО «СтройВидем»;
  6. ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»;
  7. ООО «САПР-Сервис»;
  8. ЧСУП «Санмихстрой»;
  9. ООО «ФрендшипГрупп» (дата погашения — 08.07.2021);
  10. ЧТУП «Санрайс-торг»;
  11. ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»;
  12. ТУП «Сервиспромден»;
  13. ООО «Со Смаком Лучники»;
  14. ООО «ВудКутерс»;
  15. ООО «ФС-Трак» (дата погашения — 08.07.2021).

Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.