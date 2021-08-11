Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.



По Слуцку и району в список попали 15 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На 1 апреля этого года на Случчине насчитывалось 12 неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 июля:

ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»; ЧТУП «УмкаМир»; ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»; ООО «Техно-7»; ООО «СтройВидем»; ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»; ООО «САПР-Сервис»; ЧСУП «Санмихстрой»; ООО «ФрендшипГрупп» (дата погашения — 08.07.2021); ЧТУП «Санрайс-торг»; ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»; ТУП «Сервиспромден»; ООО «Со Смаком Лучники»; ООО «ВудКутерс»; ООО «ФС-Трак» (дата погашения — 08.07.2021).