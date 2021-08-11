Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.
По Слуцку и району в список попали 15 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На 1 апреля этого года на Случчине насчитывалось 12 неплательщиков страховых взносов.
Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 июля:
- ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»;
- ЧТУП «УмкаМир»;
- ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»;
- ООО «Техно-7»;
- ООО «СтройВидем»;
- ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»;
- ООО «САПР-Сервис»;
- ЧСУП «Санмихстрой»;
- ООО «ФрендшипГрупп» (дата погашения — 08.07.2021);
- ЧТУП «Санрайс-торг»;
- ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»;
- ТУП «Сервиспромден»;
- ООО «Со Смаком Лучники»;
- ООО «ВудКутерс»;
- ООО «ФС-Трак» (дата погашения — 08.07.2021).
Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.