Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 августа. Обзор

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«Соседи своих гостей ко мне водили, как в музей»

Взгляд исподлобья и спотыкание при ходьбе могут говорить о проблемах со зрением

«Работала без отдыха, немного времени оставалось на сон»

«Уходил, но тянуло в эту профессию — вернулся»

Пасечник из Слуцка рассказал о мёде

Записки очевидца: Слуцкая женская гимназия

Сергей Васюкович живёт в Солигорске, а в деревне Радково у него дача. На протяжении 20 лет он украшает её своими поделками и рисунками. Сергей рассказал «Кур'еру» о своём увлечении и мастерстве.Какие глазные заболевания передаются по наследству? Как понять, что у ребёнка проблемы со зрением? Почему офтальмологи неоднозначно относятся к гаджетам? Какой спорт полезен для зрения? Ответы на эти вопросы, конечно же, знает офтальмолог. О здоровье детских глаз поговорили с врачом-офтальмоло­гом Бобруйской городской детской поликлиники № 2 Светланой Музыченко.Нина Гуринович из деревни Десятины 24 года отработала техничкой в сельской школе. Эта работа досталась ей «по наследству» от свекрови. Незаметная, казалось бы, должность, но женщина всегда была довольна своей работой. Жизнь прожила Нина Михай­лов­на долгую, уже вот-вот 89 лет стукнет. Она рассказала «Кур'еру» о своей жизни и работе, какие обязанности выполняла, что было самое трудное.Александр Рак работает в Строительном управлении № 55 в Слуцке. Александр отдал этому предприятию больше 30 лет своей жизни. Благодаря работе встретил будущую жену, а сын продолжил семейную традицию — пошёл в строители. Ко Дню строителя, который отмечается 8 августа, он ответил «Кур'еру» на несколько вопросов о своей профессии и «строительской» семье.Александр Курильчик - один из немногих случчан, кто на своём городском подворье имеет пасеку. В его пчелином «городке» около 20 ульев. Пасечник рассказал три интересных факта о слуцком мёде.

Воспоминания Василия Алексеевича Игнатьева, который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке, для нынешних случчан — настоящий экскурс в историю края, который состоялся благодаря сайту nasledie-sluck.by, где можно прочитать все части воспоминаний о Случчине.

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Благодаря знакомству с этим учебным заведением моё мировоззрение снова расширилось. Так Игнатьев начинает свой рассказ о Слуцкой женской гимназии, где он вёл уроки по словесности в пятом и шестом классе.