На даче задержан случчанин Александр Рыбка, известный своими поездками на велосипеде в Минск, когда там были протесты

Последние несколько месяцев Александр живёт с родителями в Слуцке. Утром 9 августа его задержали на даче родителей в селе Мецевичи Солигорского района.

О задержании сына родители узнали вечером этого дня — от родственников по телефону.

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Справка

Александр Рыбка, бухгалтер по профессии. Известен тем, что 18 октября 2020 года на велосипеде проехал 100 километров от Слуцка до Минска. В те дни в Минске проходила очередная несанкционированная акция протеста.

бухгалтер по профессии. Известен тем, что 18 октября 2020 года на велосипеде проехал 100 километров от Слуцка до Минска. В те дни в Минске проходила очередная несанкционированная акция протеста. Его задерживали первый раз после 10 августа 2020 года, второй — 20 августа возле КПП МАЗ в Минске. Он был оштрафован на 20 базовых величин по статье 23.34.

21 октября Александр Рыбка принял участие в акции в Слуцке — у памятника жертвам гетто. Он получил 15 суток. Затем ещё 15 суток за участия в минских акциях.

По информации родственников, задержание Александра произошло в 7 часов утра, когда он приготовил себе еду, но поесть не успел. К дому подъехали два «буса» с мигалками, выскочили силовики в масках, окружили дом.

В этом дачном доме прошёл обыск. Из дома Александра Рыбку вывели примерно в десятом часу утра: в наручниках, футболке и шортах.

В полдень этого же дня милиция пришла в дом в Слуцке, где живут родители Александра Рыбки. Дома был только его отец, имеющий проблемы со слухом.

— Муж чистил картошку, включил телевизор, чтобы посмотреть выступление Лукашенко, как вдруг увидел рядом с собой фигуры пяти милиционеров, — рассказывает Валентина Владимировна, мать Александра. — После осмотра дома они кому-то позвонили и сказали, что ничего не нашли. Меня в то время не было дома, муж не звонил мне, потому что не хотел беспокоить.

В рамках какого дела задержан Александр Рыбка и где он находится сейчас — пока неизвестно.